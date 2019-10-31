Я був ошелешений, – Арнольд Шварценеггер пригадав знайомство з обранцем його доньки

Голлівудський актор та колишній губернатор Арнольд Шварценеггер спершу не був у захваті від обранця його доньки Кетрін. Однак згодом він все ж зумів поладнати із зіркою Marvel Крісом Праттом.

Арнольд Шварценеггер опинився у центрі всіх новин про шоу-бізнес. Все тому, що актор повернувся на телеекрани, а 31 жовтня в Україні відбулась прем'єра фільму "Термінатор: Фатум". Однак знаменитість спілкується з журналістами не тільки про новинку кіно, але й про особисте життя. Так, у програмі Джиммі Кіммела Арнольд Шварценеггер пригадав, як познайомився з обранцем своєї доньки Кетрін – Крісом Праттом.

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Майбутній зять тоді знімався у більш успішних кінострічках, тому актор із гумором зізнався, що був ошелешений від слави зірки фільмів Marvel. Однак ставлення Кріса Пратта до доньки підкорило голлівудського "Термінатора", тому він залюбки допоміг влаштувати весільну церемонію пари.

"Я, звичайно, дуже радий. Кріс – чудовий хлопець, дуже талановитий і прекрасний актор. Але головне, що він добрий і чудово ставиться до моєї дочки – для мене це важливо. А взагалі, я був ошелешений, коли Кетрін вперше розповіла мені про нього. Я подумав тоді: "Тобі обов'язково, щоб твій хлопець був вищим за мене і більшим за мене? Знімався у крутіших фільмах, ніж я? Заробляв більше, ніж я? Що за справи?", – поділився Арнольд Шварценеггер.



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт одружились / Instagram / @katherineschwarzenegger

Зірковий зять настільки хотів поладнати з актором, що підготувався до першої зустрічі з ним. Під час знайомства Кріс Пратт одразу ж запропонував Арнольду Шварценеггеру спільні тренування та відверто говорив про своє минуле. Тому наразі вони відвідують один спортивний зал, а 72-річний актор залюбки дає настанови обранцю доньки.

Коли ми познайомилися, Кріс одразу запитав, чи можемо ми разом тренуватися. І я взяв його з собою в зал. Він сильний хлопець. Коли я дивився, як він займається в залі, відчував гордість за нього,

– додав Арнольд Шварценеггер.

Що відомо про роман Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер?Вперше про зіркову пару заговорили у червні 2018 року. Тоді Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт вийшли на прогулянку в Санта-Барбарі та потрапили в об'єктиви папараці. Однак пара вирішила таємно зустрічатись, не коментуючи чуток про їхній роман.



Тільки через пів року Кетрін і Кріс наважились розповісти світу про свої стосунки. Актор опублікував у мережі їхні спільні фото, а вже за місяць після цього показав світлини із заручин. Церемонія весілля пройшла на початку червня 2019 року на приватному ранчо Монтесіто в Каліфорнії. Територію ретельно охороняли від журналістів, а на весілля були запрошені найближчі родичі та друзі пари. Серед них – колишня дружина Кріса Пратта Анна Фаріс та їхній син Джек.