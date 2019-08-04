Я думала, що це був жарт, – Сальма Хаєк розкрила подробиці розмови з Меган Маркл

Меган Маркл стала запрошеним редактором британського глянцю Vogue та підготувала для вересневого випуску яскраву обкладинку, на якій зображені 15 відомих жінок, а 16 фото вона символічно залишила порожнім, щоб кожна читачка приміряла на собі роль героїні випуску. Серед запрошених стала й акторка Сальма Хаєк.

Вересневий випуск британського Vogue вийшов з назвою "Сили для змін" і є присвяченим сильним та впливовим жінкам. Цікаво те, що новий випуск створювала Меган Маркл, знали лише акторка Сальма Хаєк і фотограф Пітер Ліндберг. Актриса розповіла, як дружина принца Гаррі особисто зателефонувала їй та порадилася перед тим, як розміщувати її фото на обкладинці. Про це Сальма розповіла виданню CNN.

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Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул попередив Сальму про те, що розмова з герцогинею Сассекською має залишатися у таємниці і жодна людина не може знати про це.

За словами Сальми, Меган розповіла їй, що захоплюється нею та стежить за її кар'єрою, відтак хотіла б працювати разом з нею для видання.

Мені сподобалося, що Меган не захотіла фотографуватися для обкладинки,

– також додала актриса.