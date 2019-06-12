Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику

Українська співачка Злата Огневич у 33 роки може похизуватись приголомшливою вокальною кар'єрою, адже вона з легкістю влаштовує гучні виступи. Як їй вдалося досягнути шаленого успіху, хто є головним мотиватором у її житті та чи планує зірка відновити політичну діяльність або ж участь у шоу – читайте в ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.

Наразі ім'я Злата Огневич знає чи не кожен українець. Вами не тільки захоплюються, але й мріють про творчу співпрацю. Як Ви здобули такий шалений успіх та чи часто доводилось "падати"?

Я і зараз падаю і піднімаюсь, але тепер невдачі переживати значно важче. Коли ти усвідомлюєш, чим займаєшся і що потрібно робити, то в такі моменти падати найважче.

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Мені казали, що я нездара, що в мене немає голосу, що ніколи не досягну успіху і взагалі не варто займатись музикою. І в школі, і в інституті це неодноразово говорили. Просто є люди, які хочуть тобі відрубати крила. Для них – це сенс життя.

Думаю, вони в кожного зустрічаються на шляху. Віра у свої сили допомагає подолати мені це. І навіть коли здається, що все дуже погано, не варто складати руки!

Нещодавно була на фестивалі для дітей з обмеженими можливостями. Там була дівчина, яка після важкої аварії не може ходити і пересувається за допомогою візка. Але тільки зараз вона займається модельною кар'єрою, майстер-класи проводить, має міжнародну діяльність. Вона це все до аварії не робила: жила звичним життям. А зараз сила духу розвернула її на 360 градусів і вона робить такі речі, на які не наважуються абсолютно здорові люди. Тому, як каже Ілон Маск, потрібно працювати на 40% більше, ніж інші.

Зараз я багато працюю над собою, вчуся виходити із зони комфорту, робити те, що мені не завжди подобається. Наприклад, повертаючись додому втомлена, забуваю за все, адже потрібно писати пісню, зустрітись з музикантами. Взагалі це постійна внутрішня праця над собою. Але я навчилась слухати своє серце.

У кожного артиста є свій особливий кумир, який мотивує на нові звершення. Ким захоплюєтесь Ви?

Перш за все, це моя мама. У неї в житті було дуже багато складних моментів. Наприклад, вона втратила дитину (на її очах загинув мій брат). Але попри все вона залишилась щирою і усміхненою, віддавала нам весь свій час.



Злата Огневич зі своєю мамою / Instagram / @zlata.ognevich

Також мене мотивують сильні люди, такі як Стів Джобс, або екс-президент Авраам Лінкольн. Із сучасних – Адель, Аріана Гранде, яка маленька, тендітна, але те, що вона робить – це вражає. З українських співаків мені подобається Джамала, "ВВ". Святослав Вакарчук – просто любов. Мені подобається Дзідзьо, бо він – харизматичний, талановитий і дуже розумний. І ще є співак Constantine – такий трішки як хіпстер, але в нього дуже цікава музика.

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Ви все дитинство провели в Криму, у мальовничому місті Судак. Чи навідуєтесь Ви до близьких, які залишились на окупованому півострові?

Якщо я поїду до Криму, то вже не повернусь. Я – не в'їзна на півострів.

Це пов'язано із Вашим політичним минулим? І, власне, чи плануєте Ви його відновити, адже невдовзі в Україні пройдуть парламентські вибори?

Звичайно, не планую повертатись у політику. Якби я хотіла – залишилась би у Верховній Раді ще тоді.

Я пишаюсь тим, що зробила. Була велика спокуса залишитись, знаючи, що мене потім чекає, які переді мною відкриваються двері та люди. Але я дуже ціную свою внутрішню свободу, йду за покликом серця. Мені там не сподобалось. Не влаштували цінності, якими керуються люди на тих посадах. Тому я вирішила скласти повноваження.

Я хочу бути вільною людиною та змінювати країну на краще своєю творчістю!

Отже, Ви будете розвивати виключно вокальну кар'єру?

Так.

Які творчі сюрпризи варто очікувати Вашим прихильникам?

Ой, багато (сміється). У нас буде виступ на Atlas Weekand в Києві 8 липня. Він буде безкоштовним, а вже 9 числа там даватимуть концерт закордонні артисти. Потім в мене буде акустичний концерт у столиці 18 липня.

Ми (команда Злати Огневич, – LifeStyle 24) будемо готуватись до масштабного всеукраїнського туру, бо для нас це грандіозна подія. Це буде абсолютно нова програма. Ми їдемо з шоу-балетом, цікавими номерами та піснями, як з альбому "Грані", який в мене з'явився у грудні 2019 року, так і з другого альбому, над яким я досі працюю.

Ви почуєте і відомі пісні, і нові, і ще й авторські треки, які я сама складаю, підбираю до них ноти. Буду щось цікаве грати, але, перш за все, це буде така особлива розмова між мною і слухачем. Не тільки за допомогою музики.

Окрім цього, я працюю над другим сольним альбомом. У липні буде презентація треку "Чом ти не прийшов" – це своєрідний маніфест до українських жінок. Сподіваюсь, що до кінця року вийде мій новий альбом.

Відпочинок наразі не планую (сміється). Хіба в гори поїду на кілька днів, щоб просто надихнутись краєвидами.



Співачка Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

Навіть уявити складно, скільки сил Ви витрачаєте, щоб все реалізувати. Як встигаєте відновлювати свої сили? Адже попри такий графік у Вас є ще й тренування.

Останні 4 дні я сплю в машині: у мене заплановані концерти, роз'їзди, зйомки, тренування. Вже в Києві ми посилено готуємось до великого американо-канадського туру, який відбудеться в червні. Летимо туди вже 17 числа.

Насправді, під час концерту я обмінююсь енергією із залом, і це, в принципі, відновлює мої сили, коли йде тур і заплановані один за одним концерти. Коли все закінчується, я люблю помовчати і побути наодинці сама з собою. Також обожнюю їздити на природу, або в кінний клуб, де займаюсь верховою їздою. Мене дуже лікують коні, вони чистять мою енергетику і я почуваюсь легше після цього.



Злата Огневич розкрила секрет свого відпочинку / Instagram / @zlata.ognevich

Ви брали участь у чималій кількості телепроектів та вокальних шоу, зокрема, Євробачення, де у 2013 році зайняли третє місце. Як відбувається підготовка до цього конкурсу та чи хотіли б ви ще вийти на ту сцену?

Вбрання, трек, підготовка – дуже багато всього треба підготувати. За цією гарною картинкою стоїть дуже багато роботи.

Я вважаю, що ми чудово виступили та представили країну. Зважаючи на те, що ми туди везли зовсім інший номер, який погодили з організаторами Євробачення, коли приїхали на конкурс, чомусь так сталось, що нам сказали: "Ні, ми вам не дозволяємо показувати цей номер".

Ми на місці змінювали всю постановку. Така була неприємна історія. Але все одно, ми виступили у фіналі та зайняли 3 місце.

А як щодо популярного проекту "Танці з зірками-2018"? Продовжуєте вивчати хореографічні па?

Я беру приватні уроки у професійної балерини. В Києві в мене заплановане заняття.

На "Танцях з зірками" цінується шоу, якийсь певний образ. Я просто зрозуміла, що це не моє.

Навпаки, була дуже рада, що вони мене від цього звільнили. Насправді, там графік був дуже складний. Були дні, коли ми спали по 2 години. Після цього я летіла на концерт, чи бігла на ефір.

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Конкурси – це вже все в минулому. Треба приділяти більше часу творчості: новим пісням, концертам, турам, міжнародній діяльності.



Злата Огневич у Львові / Instagram / @zlata.ognevich

Чи залишилась якась мрія, яку Ви досі не реалізували? Можливо, одна із дитячих?

Якось мої мрії були завжди націлені на творчість, на музику, щоб в мене завжди була можливість дарувати людям щастя і щоб сцена якомога довше була в моєму житті.

В принципі, є великі мрії, які я досі втілюю, вони ще на шляху, а от маленькі, мабуть, здійснились: стати артисткою, мати концерти, заспівати з Андреа Бочеллі. Це, до речі, була моя кришталева мрія в Інституті музики Рейнгольда Глієра і просто в мене була така думка: "От було б чудово заспівати з Андреа Бочеллі".

Я навіть на держіспиті з вокалу відтворила пісню, яку він співає з Селін Діон. До дуету я запросила соліста ансамблю Збройних Сил України Сергія Юрченка і ми з ним виконали цю композицію. Але студенткою я й не могла уявити, що колись зможу заспівати з легендою музики на одній сцені. Це подарунок долі!

Дивіться відео з виступу Злати Огневич та Андреа Бочеллі:

У турне Канадою плануєте теж у дуеті заспівати?

Перш за все, я хочу відвідати концерти, де зустрінусь з прихильниками. А там, якщо ще буде час, хочу піти в джазові паби, послухати, як співають наживо місцеві музиканти. Так, якщо буде можливість, я б дуже хотіла з ним щось заспівати.

На концертах прихильники часто роблять своїм кумирам особливі сюрпризи. Які незвичні подарунки отримували Ви?

Квитки на концерти інших артистів, феєрверки, багато квітів, вірші, солодкі букети, або ж із шашликів чи фруктів. В кого який смак (сміється). Були й прикраси у формі ноток. Колись мій фан-клуб подарував кулон у формі сплетених гілочок, це було перед Євробаченням. Але головне – це любов прихильників, яка відчувається на кожному концерті.