"Я емоційна, а Джон – ні", – Кріссі Тейген розповіла про скандали в сім'ї

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Кріссі Тейген
Кріссі Тейген / www.goodhousekeeping.com

Знаменита телеведуча і дружина співака Джона Ледженда Кріссі Тейген розповіла про своє ставлення до тіла та фігури після пологів, особисте життя і зізналася, як вона сприймає гнівні коментарі про себе у соціальних мережах.

Так, Кріссі знялася у новій фотосесії і розповіла останні цікавинки з життя виданню Good Housekeeping.

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Кріссі Тейген виховує двох малюків: дворічну дочку Луну і однорічного хлопчика Майлза, і захоплюється кулінарією.Після останніх пологів фігура Кріссі значно змінилася, про що пишуть часто їй у коментарях у мережі.

Потрібно спробувати бути щасливим у своєму тілі, з самим собою. Я не сліпа – бачу, що набрала зайву вагу, але тими ж очима я бачу, що поруч зі мною прекрасний хлопчик і маленька дівчинка. І я дуже щаслива. У моїх силах змінити своє ставлення. Мені більше не потрібно бути моделлю в купальнику. Я буду мамою, буду готувати, зустрічатися з цікавими людьми. Щаслива, що все це є в моєму житті,
– заявила телеведуча.


Кріссі Тейген / Good Housekeeping

Зірка розповідає, що в шлюбі з Джоном Леджендом їм допомагає те, що під час суперечки вони тримаються по-різному. Так, дуже скоро емоційна Кріссі і Джон, який не звик голосно кричати, вибачаються одне перед одним.


​Кріссі Тейген / Good Housekeeping

Тейген зізналася, що інколи негативні та "кусючі" коментарі можуть зачіпати її, але це залежить від настрою.

У мене все залежить від настрою, як і у всіх. Іноді прокидаюся, читаю що-небудь, і це зовсім не зачіпає мене. Але якщо прочитаю те ж саме на наступний день – після безсонної ночі і дійсно важкого дня з Луною – негатив зачепить мене, тому що настрій і так поганий. Вранці і без того відчуваю себе не в формі, а тут люди пишуть про мене таке!
– додала вона.


​Кріссі Тейген / Good Housekeeping

Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: Lifestyle
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