Я хочу побачити ситуацію на власні очі, – Олена Зеленська перевірила шкільне харчування

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Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Сьогодні, 14 грудня, перша леді країни відвідала три школи на Черкащині. Вона провела власну перевірку та оцінила харчування школярів у кожній з них. Олена Зеленська підсумувала, що всім навчальним закладам не вистачає вітамінів у дитячому раціоні. Вона також скуштувала страви, які подають школярам у їдальнях.

Приводом для робочої поїздки Олени Зеленської став указ Призедента України "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей". Вона вирішила не покладатися на статистику та звіти і самостійно перевірити, як у школах дотримуються норм приготування їжі. 

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Перша леді зауважила, що відвідала навчальні заклади різної "вагової категорії": звичайну сільську школу в Іваньках, опорну в Дмитрушках та міську в Умані. 

Вітамінів (фруктів, соків) у меню не вистачає всім учням всюди. А ще – належних умов для приготування та споживання їжі,
– підсумувала Олена Зеленська. 

Олена Зеленська
Олена Зеленська з візитом у шкільній їдальні / Instagram / @olenazelenska_official

Вона не вперше висловлює зацікавлення та стурбованість національною розбудовою безпечного та здорового освітнього середовища, зоркема харчування. Нещодавно Олена Зеленська відвідала навчальні заклади в Литві, зазначивши, що цій країні вдалося побороти багаторічну традицію неякісних продуктів та несмачних страв у шкільних їдальнях.

Завдяки спільній роботі лікарів-дієтологів, батьків та чиновників вдалося модернізувати систему. Судячи з усього, вона прагне переймати успішний досвід у європейських колег. 

Особливо сподобалося те, що до процесу активно залучають батьків: вони мають змогу контролювати онлайн, чим годують їхню дитину у школі і навіть що саме дитина купує у шкільному буфеті,
– поділилася враженнями перша леді. 

Для робочої поїздки перша обрала в'язаний светр коричневого кольору та приталені штани, підкресливши образ широким ременем. Вона поспілкувалася з учнями та пообідала в одній з черкаських шкіл. 

Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Зеленська
Олена Зеленська Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Черкаська область Олена Зеленська
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