Я хотіла побачити, як ростуть мої діти, – Анджеліна Джолі розповіла, чому видалила груди

Анджеліна Джолі приголомшила відвертою розповіддю про видалення грудей. Вона зачепила цю тему в написаному есе для іноземного видання, оскільки жовтень – міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози. Аби передбачити захворювання, до якого вона мала схильність, вона вирішила попрощатися з грудьми.

У 2013 році мережу накрила хвиля новин, у яких зазначалося, що Анджеліна Джолі видалила груди. На таку операцію вона наважилася, аби знизити ризик ймовірної появи раку у її житті. Про рішучий вчинок зірка "Лари Крофт" розповіла у своєму есе для видання Time.

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У відвертій розповіді Джолі можна прочитати про сімейний анамнез і те, чому вона не зволікала з видаленням молочної залози.

Моя мати боролася з раком майже 10 років. Коли я стояла в коридорі лікарні і чекала, поки її тіло віддадуть на кремацію, лікарка сказала, що пообіцяла моїй матері проінформувати мене про мою ситуацію. Я здала ДНК-тест, він виявив наявність гена BRCA1, який визначає схильність до раку,

– зізналася ексдружина Бреда Пітта.



Анджеліна Джолі з мамою (2001 рік) / Stylist

Після цього вона додала, що, якщо в більшості жінок ризик на захворювання раком грудей становить 13%, то в неї ймовірність виникнення онкології у молочній залозі сягав 87%, а у яєчниках – 50%. Тому їй видалили всі схильні до захворювання органи, знизивши ризик розвитку хвороби.

Я просто відчуваю, що прийняла рішення, яке підвищить мої шанси залишитися тут, щоб побачити, як мої діти стануть дорослими, і зустріти онуків. Я сподіваюся присвятити їм стільки років свого життя, скільки в моїх силах. Я живу без мами більше, ніж 10 років. Вона змогла побачити тільки кількох своїх онуків і була занадто хвора, щоб гратися з ними. Моя мати боролася з хворобою 10 років і дожила до 56 років, а моя бабуся – до 45,

– зізналася Анджеліна Джолі про хворобу рідних.

Проте акторка також зазначила, що генетика не єдиний фактор, який впливає на здоров'я жінок. Значну роль у появі хвороби відіграють стреси, психологічні муки, тривожність, сексуальне та домашнє насильство, дискримінація, а також погане харчування. Тому Джолі заявила, що жодна жінка не повинна миритися з тиском та переживаннями, які негативно впливають на її здоров'я.