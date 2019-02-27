Я категорично проти! – Руслана про відмову від Євробачення-2019

Українська співачка та переможниця пісенного конкурсу Євробачення у 2004 році гнівно висловила свою думку про відмову НСТУ від цьогорічного конкурсу Євробачення-2019.

Співачка прокоментувала ситуацію із Євробаченням у своїй соцмережі та пояснила, чому потрібно переглянути таке рішення НСТУ.

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Скріншот із соцмереж Руслани

Я категорично проти рішення щодо відмови від участі у Євробаченні 2019!,

– написала Руслана Лижичко.

Також співачка додала, якщо ця інформація буде остаточною, то для неї це однозначно буде "дуже болісною новиною".

Руслана на Євробаченні-2004

Руслана порівняла цю скандальну ситуацію із роками, коли вона сама брала участь у конкурсі. Співачка пропонує розробити нову антикризову процедуру ще одного відбору, щоб не залишати країну без участі у шоу.

У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий Національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію

– написала співачка.

Руслана здагадала і про організаторів Нацвідбору, мовляв, "їм немає виправдання, крім відвертого форс-мажору".

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Співачка наголосила, що у нас безліч талановитих артистів, які точно гідні представляти Україну на Євробаченні-2019.