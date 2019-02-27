Я категорично проти! – Руслана про відмову від Євробачення-2019

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Руслана про Євробачення
Руслана про Євробачення

Українська співачка та переможниця пісенного конкурсу Євробачення у 2004 році гнівно висловила свою думку про відмову НСТУ від цьогорічного конкурсу Євробачення-2019.

Співачка прокоментувала ситуацію із Євробаченням у своїй соцмережі та пояснила, чому потрібно переглянути таке рішення НСТУ.

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Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Якщо розповсюджена інформація про те, що цьогоріч Україна відмовляється від участі у пісенному конкурсі Євробачення, є остаточною, то для мене це однозначно дуже болісна новина. У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я ж одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію. Важко знайти пояснення відмові від участі у заході такого рівня. Для виконавця такі фактори мабуть можна відшукати. Для організатора їх просто нема, крім відвертого форс-мажору. Що ми цим хочемо сказати чи довести? Який меседж ми цим несемо світові? Що у нас немає, що винести на світовий рівень? Але це неправда! У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно гідні представляти країну на Євробаченні. Особисто мені прийняте рішення не подобається. Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Я впевнена, що якщо Україна, а точніше відповідальні за це рішення, захочуть знайти рішення, воно буде знайдене. Відмова – це поступ назад. А нам треба йти тільки вперед. Всі ці роки Україна на міжнародній арені заявляла, що ми молода і прогресивна країна. Ми не можемо відмовлятися від Євробачення. Треба шукати рішення і давати дорогу молодим талантам України. Я вважаю, що варто розробити нову, нехай антикризову, процедуру ще одного відбору, дати нові, нехай повторні(але не потворні) можливості для другого шансу. Знайти ресурси, час, інші можливості для повторного відбору, чи випрацювати альтернативну процедуру, але представити достойно Україну на конкурсі - для мене це питання навіть не конкурсу, а обличчя країни. #ruslanalyzhychko #eurovision #ukraine

Допис, поширений Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko)

Скріншот із соцмереж Руслани

Я категорично проти рішення щодо відмови від участі у Євробаченні 2019!,
– написала Руслана Лижичко.

Також співачка додала, якщо ця інформація буде остаточною, то для неї це однозначно буде "дуже болісною новиною". 

руслана

Руслана на Євробаченні-2004

Руслана порівняла цю скандальну ситуацію із роками, коли вона сама брала участь у конкурсі. Співачка пропонує розробити нову антикризову процедуру ще одного відбору, щоб не залишати країну без участі у шоу. 

У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий Національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію
– написала співачка.

Руслана здагадала і про організаторів Нацвідбору, мовляв, "їм немає виправдання, крім відвертого форс-мажору". 

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Співачка наголосила, що у нас безліч талановитих артистів, які точно гідні представляти Україну на Євробаченні-2019.

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Руслана
Джерело: 24 Канал
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