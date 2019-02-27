Я категорично проти! – Руслана про відмову від Євробачення-2019
Українська співачка та переможниця пісенного конкурсу Євробачення у 2004 році гнівно висловила свою думку про відмову НСТУ від цьогорічного конкурсу Євробачення-2019.
Співачка прокоментувала ситуацію із Євробаченням у своїй соцмережі та пояснила, чому потрібно переглянути таке рішення НСТУ.
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Скріншот із соцмереж Руслани
Я категорично проти рішення щодо відмови від участі у Євробаченні 2019!,
– написала Руслана Лижичко.
Також співачка додала, якщо ця інформація буде остаточною, то для неї це однозначно буде "дуже болісною новиною".
Руслана на Євробаченні-2004
Руслана порівняла цю скандальну ситуацію із роками, коли вона сама брала участь у конкурсі. Співачка пропонує розробити нову антикризову процедуру ще одного відбору, щоб не залишати країну без участі у шоу.
У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий Національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію
– написала співачка.
Руслана здагадала і про організаторів Нацвідбору, мовляв, "їм немає виправдання, крім відвертого форс-мажору".
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Співачка наголосила, що у нас безліч талановитих артистів, які точно гідні представляти Україну на Євробаченні-2019.