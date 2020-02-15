Я керуюсь власною теорією БДСМ, – Оля Цибульська з гумором відкрила секрет свого сімейного щастя

Популярна співачка Оля Цибульська зачаровує прихильників не тільки своєю творчістю, але й особистим життям. Артистка ретельно приховує ім'я та обличчя свого чоловіка, однак без вагань зізнається: вона щаслива. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись у зірки, який секрет її бездоганних стосунків.

Хто зумів підкорити серце Олі Цибульської – про таємничого чоловіка артистки відомо тільки те, що вона сама розповідає. Тому це питання залишається головною загадкою знаменитої красуні, яку наразі журналістам не вдалось розкрити.

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Однак відомо, що зі своїм чоловіком вона познайомилась ще у шкільні роки. Кохання Олі Цибульської, яке спалахнуло у підлітковому віці, переросло у міцні стосунки та шлюб. До шоу-бізнесу чоловік не має жодного стосунку, а в одному з коментарів артистка зізналась, що він бізнесмен та не прагне вести публічне життя. Власне, приховувати його обличчя від громадськості співачка вирішила давно, адже їхній шлюб був під загрозою розпаду через ревнощі коханого. Та цю кризу Оля Цибульська зуміла подолати і наразі може похизуватись сімейною ідилією. Який секрет міцних стосунків – вона розповіла в ексклюзивному коментарі для LifeStyle 24.

Секрет – знати, коли потрібно відкрити рот, а коли його потрібно закрити. У сімейному житті це дуже важлива штука. Треба розуміти, коли промовчати, а коли сказати все, що накипіло. І коли в голові вже малюється мультик зі сценарієм, в якому ти розбиваєш йому об голову вазу, – спочатку подумай, що ти хочеш більше: бути правою чи бути щасливою,

– розповіла Оля Цибульська.



Оля Цибульська з чоловіком​ / Пресслужба

Та, як і в будь-якої пари, в сім'ї артистки трапляються конфліктні ситуації. На це в Олі Цибульської є свій рецепт сімейного щастя – БДСМ. Однак мова не йде про традиційне значення цієї абревіатури, а про борщ, діалог, секс, милосердя.

Зазвичай конфлікти відбуваються тільки в моїй голові. Жінка схильна робити з мухи слона і вигадати максимальний конфлікт, якого насправді не існує. Навіть подумки тричі зібрати речі і поїхати в невідомому напрямку. Але насправді фокус жінки в тому, щоби не доводити до конфлікту і здатися "в полон" вчасно. Я керуюсь власною теорією БДСМ – борщ, діалог, секс, милосердя,

– додала вона.

День святого Валентина Оля Цибульська провела з коханим та сином Нестором. Артистка зізналась, що не обмінюється подарунками на свята, однак залюбки робить та отримує сюрпризи. Та у 2020 році зірка зробила своєрідний виняток: на День закоханих Оля Цибульська презентувала пісню Prosecco, яку подарувала коханому.

"Мій особливий сюрприз на День святого Валентина – це відсутність квітів і валентинки. У нас з чоловіком домовленість, що ми даруємо один одному подарунки, не прив’язуючись до свята. Але цього року я дарую йому пісню. 14 лютого в мене реліз нового хіта Prosecco. Як кажуть, "слова – Оля Цибульська, музика – Оля Цибульська, виконує – Оля Цибульська", – з гумором відповіла співачка.

Слухайте нову пісню Олі Цибульської Prosecco: аудіо