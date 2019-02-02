"Я курила сигарети, випивала пляшку вина": як Леонардо Ді Капріо змінив життя Жизель Бюндхен

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Жизель Бюндхен і Леонардо Ді Капріо
Жизель Бюндхен і Леонардо Ді Капріо / www.gettyimages.com

Знаменита бразильська супермодель Жизель Бюндхен стала зіркою нового випуску журналу Porter Magazine, де розповіла про своє колишнє життя та роман з Ді Капріо, який суттєво повпливав на її життя.

Незважаючи на щасливий 10-річний шлюб з гравцем в американський футбол Томом Бреді та виховання двох спільних дітей, колись зірка мала палкі стосунки з головним ловеласом Голлівуду Леонардо Ді Капріо.

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В інтерв’ю для видання модель зізналась, що завершити 5-річний роман з актором їй було неймовірно важко.

Переставши відволікати себе сигаретами, алкоголем і купою роботи, я все більше стала розуміти ті речі, на які раніше воліла не звертати уваги. Чи була я самотня в цьому серйозному самоаналізі? В результаті відповідь, на жаль, була ствердною,
– поділилась думками модель.

Жизель Бюндхен і Леонардо Ді Капріо
Жизель Бюндхен і  Леонардо Ді Капріо, 2005 рік / Getty Images

Жизель наприкінці 2018 року також випустила свої мемуари під назвою "Уроки: мій шлях до осмисленого життя" (Lessons: My Path to a Meaningful Life), де також згадала про роман з голлівудським красенем.

"Я курила сигарети, випивала пляшку вина, три мокка-фрапучіно кожен день. І одного разу все кинула. Подумала, що якщо щось заподіює мені біль, він повинен піти з мого життя. Кожна людина, що зустрічається на нашому життєвому шляху, – наш учитель. Він приходить до нас, щоб ми зрозуміли щось про себе. Я думаю, він (Леонардо Ді Капріо, – 24 канал) був ним", – зізналась Бюндхен.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові романи Леонардо Ді Капріо Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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