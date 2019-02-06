Я ледь не залишився сиротою, – син Децла розповів про серцевий напад матері

Дружина російського реп-співака Децла, якого поховали 6 лютого у Москві, ледь не померла від серцевого нападу. Причиною стало оголошення про зйомки документального фільму про артиста.

Як повідомляє 13-річний син покійного репера, врятувати дружину Децла допомогли її друзі, які під час серцевого нападу були поряд. Юлія прочитала новину в мережі, що журналіст Роман Супер, з яким ніколи не хотів мати справу артист, зніме документальний фільм. Ця звістка та досі не пережита втрата чоловіка призвели до серцевого нападу.

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"У моєї мами від горя і сорому дуже сильно посилився тиск, вона ледь не померла від серцевого нападу. Встигла випити таблетки від серця, дякую, що поруч були друзі... Я ледь не залишився сиротою", – розповів син Децла Антоній.

Хлопець запевнив, що ніхто із близьких репера не погодиться дати інтерв'ю журналісту. Відтак збір коштів на кінострічку, який оголосив Роман Супер, він закликав бойкотувати.

Батькові не подобався Роман як особистість. А з тими, хто йому не подобається, він не працював. Роман вирішив заробити на людині після її смерті, хоча мій тато завжди був проти цього і 99%, а то й 100% грошей віддавав на благодійність. Тим паче, звідки Роман візьме матеріал, якщо ані я, ані мати, ані бабуся не дадуть йому інтерв'ю. Невже зробить нарізку зі старих інтерв'ю?

– додав Антоній.

Окрім цього, син покійного Децла зізнався, що його сім'я наразі переживає нелегкі часи, зокрема, фінансові. Відтак чимало прихильників зіркового батька запропонували йому організувати свій збір коштів. Поки ані Антоній, ані його мати Юлія не погодились на таку допомогу.

Російський репер Децл помер в ніч з 2 на 3 лютого. Артисту раптово стало погано після виступу в Іжевську. У гримерці він поскаржився на біль в кистях рук, після чого стався серцевий напад. Підозрювали, що таке самопочуття могли викликати наркотики, однак слідчі не знайшли жодних доказів цього припущення. Окрім цього, у крові Децла не виявили речовин, що могли б призвести до смерті. Відтак раптовий серцевий напад у 35-річного співака досі залишається загадкою.

Сам співак раніше передбачав свою смерть. В одному з інтерв'ю Децл говорив, що у віці 35 років інсценує свою смерть та оселиться на якомусь острові.

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Кто ты?" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників. У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.