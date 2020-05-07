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Я летіла, як бочка: актриса "Перших ластівок" про падіння з даху

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Актриса серіалу "Перші ластівки" Марія Смолякова
Актриса серіалу "Перші ластівки" Марія Смолякова / Пресслужба Нового каналу

Український серіал "Перші ластівки" про життя підлітків сподобався чималій аудиторії глядачів, адже там чудово продемонстрували, через які етапи пізнання себе проходять дорослі школярі. Актриса Марія Смолякова, яка зіграла у стрічці, розповіла про екстремальні зйомки серіалу "Перші ластівки" Нового каналу.

Одна з найбільш вражаючих і пам'ятних сцен серіалу "Перші ластівки", всі серії якого Новий канал покаже 8 травня, – це стрибок з даху старшокласниці Поліни, яку зіграла Маша Смолякова.

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Спочатку ми думали, що стрибати буду не я, а каскадер. Але оператор вирішив зняти цю сцену одним кадром. Я теж дуже хотіла сама стрибнути, але боялася, так як у мене не було підготовки. Тому ми разом з Сашком Бегмою (у нього теж була сцена з падінням з даху) почали тренуватися з каскадером,
– пригадала Маша в розмові з актором Кареном Варданяном.

Смолякова довго вчилася падати так, щоб це виглядало природно. Допоміг в тренуваннях і зйомці спосіб, яким користується навіть Джекі Чан – дівчина падала не на мати, а на коробки.

Перші ластівки
Сцена падіння школярки: як все було за кадром / Пресслужба Нового каналу

"Перші рази я летіла, як бочка. Нічого не виходило. Тому почала тренуватися навіть удома – падала на ліжко, щоб звикнути до цього почуття і зрозуміти, як це робити правильно. Потім тренувалася в порожньому басейні: туди поставили коробки, в які я падала. Подивитися на це прийшла вся знімальна команда, і я не наважилася стрибнути, поки не пішли всі, крім оператора і режисера. Зрештою все ж переборола свій страх і зробила цей крок", – додала актриса із серіалу.

Сцена з падінням була складною не тільки для Маші, але і для її колег, які залишилися на даху і чекали реакцію на її падіння.

Камера, мотор, почали! Я йду по даху, доходжу до краю, обертаюся і роблю крок. Як тільки впала в коробки, Тая Щурук тут же почала кричати, як ненормальна, а я – розплакалася. Коли подивилася відео, то зрозуміла, що цей стрибок насправді всі актори зробили разом зі мною. Хлопці дуже круто відіграли свої емоції на даху,
–  поділилась спогадами про складну сцену Смолякова. 

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Перші ластівки
Кадр з серіалу "Перші ластівки" з Марією Смоляковою / Пресслужба Нового каналу

Подивитися, як виглядали кадри з падінням з даху і інші, не менш складні сцени, ви зможете вже в п'ятницю, 8 травня, – Новий канал покаже всі серії "Перших ластівок" з 11:00.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
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