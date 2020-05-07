Я летіла, як бочка: актриса "Перших ластівок" про падіння з даху

Український серіал "Перші ластівки" про життя підлітків сподобався чималій аудиторії глядачів, адже там чудово продемонстрували, через які етапи пізнання себе проходять дорослі школярі. Актриса Марія Смолякова, яка зіграла у стрічці, розповіла про екстремальні зйомки серіалу "Перші ластівки" Нового каналу.

Одна з найбільш вражаючих і пам'ятних сцен серіалу "Перші ластівки", всі серії якого Новий канал покаже 8 травня, – це стрибок з даху старшокласниці Поліни, яку зіграла Маша Смолякова.

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Спочатку ми думали, що стрибати буду не я, а каскадер. Але оператор вирішив зняти цю сцену одним кадром. Я теж дуже хотіла сама стрибнути, але боялася, так як у мене не було підготовки. Тому ми разом з Сашком Бегмою (у нього теж була сцена з падінням з даху) почали тренуватися з каскадером,

– пригадала Маша в розмові з актором Кареном Варданяном.

Смолякова довго вчилася падати так, щоб це виглядало природно. Допоміг в тренуваннях і зйомці спосіб, яким користується навіть Джекі Чан – дівчина падала не на мати, а на коробки.



Сцена падіння школярки: як все було за кадром / Пресслужба Нового каналу

"Перші рази я летіла, як бочка. Нічого не виходило. Тому почала тренуватися навіть удома – падала на ліжко, щоб звикнути до цього почуття і зрозуміти, як це робити правильно. Потім тренувалася в порожньому басейні: туди поставили коробки, в які я падала. Подивитися на це прийшла вся знімальна команда, і я не наважилася стрибнути, поки не пішли всі, крім оператора і режисера. Зрештою все ж переборола свій страх і зробила цей крок", – додала актриса із серіалу.

Сцена з падінням була складною не тільки для Маші, але і для її колег, які залишилися на даху і чекали реакцію на її падіння.

Камера, мотор, почали! Я йду по даху, доходжу до краю, обертаюся і роблю крок. Як тільки впала в коробки, Тая Щурук тут же почала кричати, як ненормальна, а я – розплакалася. Коли подивилася відео, то зрозуміла, що цей стрибок насправді всі актори зробили разом зі мною. Хлопці дуже круто відіграли свої емоції на даху,

– поділилась спогадами про складну сцену Смолякова.

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Кадр з серіалу "Перші ластівки" з Марією Смоляковою / Пресслужба Нового каналу

Подивитися, як виглядали кадри з падінням з даху і інші, не менш складні сцени, ви зможете вже в п'ятницю, 8 травня, – Новий канал покаже всі серії "Перших ластівок" з 11:00.