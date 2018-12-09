"Я люблю тебе всім серцем": батько Меган Маркл показав сердечні листівки від дочки

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Меган Маркл та її батько
Меган Маркл та її батько / Колаж: 24 канал; фото Getty Images / The Daily Mail

У новому інтерв'ю Томас Маркл, батько герцогині Сассекської, показав особисті записки Меган для нього, які вона писала раніше. Також він зізнався, що намагається достукатись до своєї дочки, однак поки що все марно.

Батько 37-річної Меган Маркл всякими способами намагається відстоювати свою честь і довести, що все, що говорять журналісти – брехня. Як повідомляє The Daily Mail, Томас Маркл відверто зізнався про своє розчарування через те, що цьогоріч Різдво він буде святкувати без своєї наймолодшої доньки. Також йому буде сумно, що вона не надішле йому різдвяну листівку.

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Він сказав, що намагався відновити зв’язок з дочкою, однак Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі побудували між ними стіну.

Я зробив десятки спроб, щоб зв'язатися з дочкою, але вони з Гаррі звели між нами стіну. Вони повірили не мені, а журналістам, які виставляють мене в поганому світлі. Тому я знову звертаюся до них, щоб все виправити,
– заявив Томас Маркл.

Також батько вагітної Меган Маркл сказав, що розмови про те, що він має намір відкрити секрети дочки, це просто чутки.

Всі про це говорять, то чому б ще мені не замовчати? Вони пишуть про те, що Меган не спілкується зі мною, тому що я можу видати якісь її секрети. Але це повна нісенітниця,
– ствердив батько герцогині Сассекської.

Він поділився листівками, які декілька років назад писала йому Меган Маркл. В одній вона пообіцяла, що він буде нею пишатись, незалежно від того, що вона буде робити. А в іншій написала, що любитиме його завжди, що б там не було.

Записка Меган Маркл для батька
Записка, яку Меган Маркл писала батькові до сварки / The Daily Mail

Записка Меган Маркл для батька
Герцогиня Сассекська писала своєму батькові, як сильно його любить / The Daily Mail
 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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