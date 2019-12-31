Я маю відчуття, що варто спробувати свої сили, – Jerry Heil про участь в Євробаченні

Українська співачка, яка здійснила справжній прорив в українському шоу-бізнесі, планує спробувати свої сили у Національному відборі Євробачення-2020. Дівчина зізналася, що вже має англомовну пісню на важливу соціальну тему, проте зі звичним кумедним текстом.

Jerry Heil стала справжнім відкриттям цього року, оприлюднюючи нові хіти один за одним. Її популярність стрімко злетіла догори, а число прихильників зростає з кожним переглядом на ютубі. Виконавиця на сторінках соціальних мереж часто ділиться власними переживаннями та разом з фанатами розмірковує про творчість та життєві цінності.

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Так, днями вона поцікавилася у шанувальників, як вони оцінять її зусилля на Національному відборі Євробачення-2020.

Я маю пісню зі ржачним текстом на важливу, на мою думку, соціальну тему. Я би хотіла, щоб вона прозвучала не тільки в межах України. Єдине – пісня, яку маю, англійською. І гри слів можуть не зрозуміти у нас,

– відверто зізналася зірка.

Крім того, співачка впевнена, що Євробачення не потребує потужних вокальних даних. Якщо у важливому меседжі та актуальності свого синглу Jerry Heil не сумнівається, то острах зірки викликають не менш важливі аспекти.

У разі того, якщо не пройду, це може знизити лояльність аудиторії до мене. Пісню потрібно таку, щоб показати мій голос, а не просто з прикольним текстом,

– розповіла знаменитість.

Jerry Heil також переконували, що сам вокальний конкурс не приніс бажаного творчого злету учасникам.

Проте шанувальники були одностайні – виконавиця гідна представляти Україну на Євробаченні-2020. Серед зіркових колег схвально оцінила мотивацію Jerry Heil солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва.