"Я можу назвати себе невротичкою", – Сандра Буллок розповіла про виховання дітей

54-річна голлівудська актриса стала гостем ранкового шоу Sam Rubin Morning News. Зірка поділилась враженнями від зйомок у фільмі "Пташиний короб", у якому вона рятує своїх дітей від нечистої сили. Сандра Буллок зізналась, що в реальному житті її переповнюють такі ж страхи, коли це стосується її дітей.

Нещодавно закінчились зйомки драматичного трилеру "Пташиний короб", в якому одна з провідних ролей дісталась Сандрі Буллок. Голлівудська зірка зіграла вагітну матір, у якої на думці лише одне – захистити своїх дітей від таємної сили.

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В інтерв’ю зі Семом Рубіном, яке він опублікував на YouTube-каналі, актриса зізналась, що в житті вона часто зазнає такі самі переживання, коли мова йде про її дітей. До слова, у Сандри є 8-річний син Луї та 6-річна донька Лайла.

Я дуже неспокійна матір. Дітям варто лише піти в школу, як я здригаюсь від кожного дзвінка, побоюючись, що з ними щось трапилось. Я люблю своїх дітей до такої міри, що можу назвати себе невротичкою,

– відверто зізналась 54-річна акторка.

Також вона додала, що намагається боротись із переживаннями, однак поки що у неї не виходить. А от її новий бойфренд Браян Рендалл навпаки дуже спокійний і його не мучать подібні страхи.

Дивитись інтерв'ю із Сандрою Буллок (відео):