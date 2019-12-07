Я надто нудний: Роберт Паттінсон про можливий стрибок популярності після виконання ролі Бетмена

Відомий англійський актор Роберт Піттінсон вже давно підкорив Голлівуд. Однак навіть культові зірки мають страхи і сподівання стосовно свого майбутнього, а також часто обдумують отриману популярність. Так, 33-річна зірка "Сутінок" зізнався, на що чекає після виконаної ролі Бетмена.

Нещодавно стало відомо, що Роберт Паттінсон отримав одну з найпопулярніших ролей сучасності – він зіграє Бетмена у майбутній супергеройській стрічці. Однак популярний актор зізнався, що ситуація, яка спіткала його після виходу "Сутінок", більше не повториться.

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Я думаю, що частина мене відчуває, що це неможливо. Те, що сталося в "Сутінках" стало несподіванкою. І зараз я не знаю, чого очікувати. Я сподіваюся, що люди не будуть вистежувати мене біля будинку. Зараз я вважаю себе занадто нудним і старим для цього,

– заявив актор в інтерв'ю виданню Today.

.@WillieGeist’s guest on Sunday TODAY this weekend will be actor #RobertPattinson, who shared his feelings on being the latest star to tackle the role of Batman. pic.twitter.com/mtYWyz1JYF — TODAY (@TODAYshow) November 29, 2019

Нагадаємо, перша частина фільму "Сутінки" вийшла на великий екран у 2008 році. Роберт Паттінсон зіграв у фантастично-романтичній сазі звабливого вампіра Едварда, який закохався у звичайну дівчину Беллу.

Додамо, що поки що майбутній фільм про Бетмена тільки готується до старту зйомок. Однак дата прем'єра вже відома – світовий реліз відбудеться 24 червня 2021 року.



Роберт Паттінсон у "Сутінках" / IMDb