Я навчила його цілуватись, – відома акторка відзначилась пікантною заявою про Бреда Пітта

Голлівудський красень Бред Пітт з перших років акторської кар'єри закохав у себе мільйони прихильниць. Однак, як стверджують його колеги, цілуватись він зовсім не вмів. Доки не зустрів зірку "Абатства Даунтон" Елізабет Макговерн.

Акторка стала запрошеною гостею ютуб-шоу співачки Келлі Кларксон. Саме там 58-річна Елізабет Макговерн поділилась з глядачами пікантною та досить кумедною історією про співпрацю з Бредом Піттом.

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За її словами, до 30 років Бред Пітт дуже погано цілувався. Та у 1994-му красень зустрівся на знімальному майданчику з Елізабет Макговерн, яка виправила цю ситуацію. За сюжетом комедійної мелодрами "Послуга", актори були закоханою парою, тому відточували майстерність, щоб в кадрі виглядати переконливо.

"Це була моя робота, адже ми були на знімальному майданчику. До слова, є гірші способи заробляти на життя, тому я не скаржилася! Але так, він багато разів вдарив мене по зубах. Я зробила його таким, яким він є зараз. Він все дізнався від мене", – розповіла Елізабет Макговерн.



Кадр з фільму "Послуга"

Про невдалі поцілунки Бреда Пітта раніше розповідала і акторка Кірстен Данст. В одному з коментарів журналістів акторка зізналась, що зустрілась з колегою на зйомках фільму "Інтерв'ю з вампіром" того ж 1994 року. І поцілунки зі старшим красенем її зовсім не вразили.

"Так, це було грубо! Я продовжую стояти на своєму! Було б дивно, якби 11-річна дитина сказала: "Це було чудово". Ви б одразу подумали: "З нею щось не так", – розповідала Кірстен.

Якщо ж згадати цей момент в "Інтерв'ю з вампіром", то поцілунок Бреда Пітта і Кірстен Данст був безневинним. Актори на кілька секунд стиснулись губами. Однак зірка все ж не була в захваті від цього.

Бред Пітт у фільмі "Інтерв'ю з вампіром" / Кадр з фільму