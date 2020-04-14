24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Я не довіряю хлопцям: Злата Огнєвіч розповіла, чому не готова до нових стосунків

- Читать новость на русском
Злата Огнєвіч не довіряє чоловікам / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка у своїх треках досить часто оспівує справжнє кохання, проте сама Злата Огнєвіч не готова впустити чоловіка у своє серце. Зірка зізналася, що досі не відійшла від попередніх стосунків, які звели нанівець її довіру до протилежної статі.

34-річна співачка не надто охоче розкриває подробиці своїх романів, проте відверто зізнається, що їй щастить на покидьків. Злата Огнєвіч в інтерв'ю для Сьогодні.Lifestyle розповіла, що останні стосунки залишили слід на її серці, а після розриву з коханим вона більше не довіряє чоловікам. 

Читайте також Злата Огнєвіч розповіла про стосунки з чоловіками: Мені щастить на покидьків

Одна з найспокусливіших зірок українського шоу-бізнесу досі не відпустила образи, яких завдав їй ексбойфренд. Злата Огнєвіч вирішила зробити паузу в романтичних почуттях та відійти від попередніх стосунків. 

Справа в тому, що я не довіряю хлопцям, вибірково можу з ними спілкуватися. Особливо після останніх подій в моєму особистому житті. Я трохи розчарувалася в чоловічій статі, я не довіряю їм і не готова до нових стосунків,
– пояснила співачка. 

Вона зауважила, що востаннє була на побаченні ще минулого року і не приховує, що воно було найкращим у її житті. Нині єдина можливість познайомитися зі Златою – її концерти. Виконавиця не проти зустрічей за кавою, проте без романтики та почуттів. 

Раніше артистка зізнавалася, що має проблеми у стосунках з чоловіками, адже вони залишають по собі лише біль та відчай у серці. Тому Злата Огнєвіч заявила, що готова до екстракорпорального запліднення, якщо до 40-42 років поруч із нею не буде тієї людини, з якою вона б хотіла прожити все життя.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Злата Огнєвіч
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
Олена Булан
сьогодні 15:51 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова
сьогодні 11:16 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
Квітослава Туз
сьогодні 09:33 Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд
Уляна Журба
13 квітня 20:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба

Новини
Більше новин