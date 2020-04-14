Я не довіряю хлопцям: Злата Огнєвіч розповіла, чому не готова до нових стосунків

Українська співачка у своїх треках досить часто оспівує справжнє кохання, проте сама Злата Огнєвіч не готова впустити чоловіка у своє серце. Зірка зізналася, що досі не відійшла від попередніх стосунків, які звели нанівець її довіру до протилежної статі.

34-річна співачка не надто охоче розкриває подробиці своїх романів, проте відверто зізнається, що їй щастить на покидьків. Злата Огнєвіч в інтерв'ю для Сьогодні.Lifestyle розповіла, що останні стосунки залишили слід на її серці, а після розриву з коханим вона більше не довіряє чоловікам.

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Одна з найспокусливіших зірок українського шоу-бізнесу досі не відпустила образи, яких завдав їй ексбойфренд. Злата Огнєвіч вирішила зробити паузу в романтичних почуттях та відійти від попередніх стосунків.

Справа в тому, що я не довіряю хлопцям, вибірково можу з ними спілкуватися. Особливо після останніх подій в моєму особистому житті. Я трохи розчарувалася в чоловічій статі, я не довіряю їм і не готова до нових стосунків,

– пояснила співачка.

Вона зауважила, що востаннє була на побаченні ще минулого року і не приховує, що воно було найкращим у її житті. Нині єдина можливість познайомитися зі Златою – її концерти. Виконавиця не проти зустрічей за кавою, проте без романтики та почуттів.

Раніше артистка зізнавалася, що має проблеми у стосунках з чоловіками, адже вони залишають по собі лише біль та відчай у серці. Тому Злата Огнєвіч заявила, що готова до екстракорпорального запліднення, якщо до 40-42 років поруч із нею не буде тієї людини, з якою вона б хотіла прожити все життя.