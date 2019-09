Я не думала, що опинюся серед хворих людей, – Кім Кардашян відверто розповіла про хворобу

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян днями шокувала заявою. Знаменитість зізналась, що у неї можуть виявити дві невиліковні хвороби – вовчак і ревматоїдний артрит. Після такої заяви Кім поквапилась заспокоїти своїх прихильників, розповівши про стан свого здоров'я.

Новий сезон реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians) прикував увагу мільйонів людей. Все тому, що в одному з епізодів Кім Кардашян заявила про позитивні результати аналізів на вовчак та ревматоїдний артрит. лікарі наполягають на повному обстеженні, яке може допомогти поставити діагноз. Через кілька днів після заяви Кім Кардашян розповіла про свій стан здоров'я, передає People.

Сталось це в прямому ефірі популярного шоу Today. За словами Кім Кардашян, вона і раніше підозрювала, що має проблеми зі здоров'ям. Перед тим, як сурогатна мама народила її 4 дитину, зірка потеhпала від набряку суглобів, частих головних болів та загальної втоми, яка ніколи не зникала. Щоб побороти ці симптоми, Кім розпочала курс лікування.

Я знайшла дивного лікаря, доктора Воллеса, який з'ясував причину моєї проблеми. На жаль, мені довелося приймати ліки, щоб боротися зі страшними симптомами. Ми вибрали оптимальний план дій,

– розповіла Кім Кардашян.

Терапія тривала кілька місяців, а зараз зірка почувається значно краще. Водночас Кім Кардашян зізналась: ніколи не думала, що опиниться в числі невиліковно хворих людей.

"Зараз все під контролем, але автоімунні проблеми по-справжньому лякають. До недавнього часу я і не думала, що опинюся серед хворих людей. Думки крутяться в голові, думаєш про найгірше. Від усього цього дійсно можна впасти в депресивний стан. Я вибралася з нього, але мені було страшно", – поділилась Кім.

Окрім підозри на вовчак та ревматоїдний артрит, Кім Кардашян має псоріаз. Цього факту зірка не приховує, а в мережі завжди бездоганна красуня не боїться показувати червоні плями, які з'являються по всьому тілу. Для людей з такими ж проблемами Кім Кардашян розробила спеціальну косметику – тональний крем, яким можна замаскувати будь-які почервоніння. Ним вона сама користується, постаючи перед камерою з ідеальною шкірою.