Я не думаю про політику, – Винник пояснив, чому взяв участь в проєкті "ВСЕМ МИР"

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Олег Винник
Олег Винник / Instagram / @olegg.vynnyk

Український виконавець Олег Винник нещодавно оскандалився через участь в міжнародному проєкті "ВСЕМ МИР", організатором якого став російський гурт "Мир 519", що підтримує політику Путіна. Артист вирішив дати прес-конференцію, на якій пояснив власну позицію.

Олег Винник та його продюсер Олександр Горбенко розповіли журналістам, що проект "ВСЕМ МИР" одразу заявляв про себе як міжнародний, і взяти в ньому участь пропонували навіть голлівудським зіркам: Анджеліні Джолі, Леонардо Ді Капріо, Андреа Бочеллі, Алессандро Сафіні, гурту Rammstein та іншим. Додамо, що за участь в проєкті російського гурту Олег Винник потрапив у базу сайту "Миротворець".

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"Це не презентувалось як російський продукт, а міжнародна акція. Не було акценту на цьому. Там (у переліку артистів – LifeStyle 24) була велика кількість зірок з різних країн і вони повинні були сказати на власній мові всім мир", – заявив Горбенко.

За словами Олександра, вимогами для участі у відеофлешмобі стала студія з матовим фоном, яку вони винайняли у Києві, заклик до миру та промова "Всім мир" на рідній мові виконавця. На питання журналіста, чи погодився б Олег Винник прийняти участь в проєкті, якби знав про артистів, які у ньому вже погодились знятись, він сказав, що ні, адже не очікував на такий шквал критики проти себе. Горбенко ж додав, що вони не розбирались у минулому зірок, які були за чи проти політики Кремля.

Я не людина політики і не думаю про політику. Коли нам відверто сказали, що тут немає політики і ми ні з ким не співпрацюємо, я погодився. Тому що мені здається , що будь-яку людини запитати – за мир вона чи ні – я впевнений, що не побачу ту людину, яка буде проти миру, 
– підкреслив Винник.

Дивіться відео ВСЕММИР, яке записав Олег Винник:

 

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Теги: LifeStyle Олег Винник Україна – Росія Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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