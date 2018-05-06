Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською

Народна артистка України Ольга Сумська давно завоювала любов та прихильність українців. Кожна її нова роль все більше розкриває акторський талант. Однак що приховують маски на сцені? Щаслива дружина, молода бабуся і сильна жінка – Ольга Сумська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24 останні цікаві подробиці з особистого і творчого життя.

Біографія Ольги Сумської є надзвичайно яскравою – провідні ролі на сцені, шалене кохання з Віталієм Борисюком, шанувальники та "хейтери". Але знаменитість без жодного страху проходить усі перешкоди і з кожним роком вражає новими досягненнями.

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В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Lifestyle 24 Сумська зізналася, що найчастіше грає на сцені сильних жінок.

"Я не граю слабких жінок. Часто це сильна, вольова... яка керує ситуацією, такий собі маршал у спідниці", – жартома додає Сумська.

Крім того, акторка розповіла подробиці стосунків зі своїм чоловіком, про ставлення до негативних коментарів та секрети за доглядом за собою та багато інших цікавинок. Про це та інше читайте далі.

Чи трапляються сварки з чоловіком?

Ольга зізналася, що у стосунках з чоловіком Віталієм Борисюком часом сварок не уникнути, як і в будь-якій родині, однак це лише гартує та запалює нові почуття.

Звісно, ми теж сваримося. Це відбувається дуже яскраво. Без непорозумінь і без вибухів в родині неможливо. Однак це гартує і запалює нові почуття. Головне – це не перетинати межу, адже можна в цих суперечках зайти дуже далеко. Я з роками навчилася трохи стримуватися, раніше могла виплеснути емоційно: не стриматися і наговорити зайвого. Сьогодні думаю: "Хай балакає, а я послухаю". Можна порахувати до десяти підсвідомо, заспівати, або вірш прочитати – так я відволікаюсь. Це мене ще мама навчила, яка казала "Він кричить, а ти, доцю, співай",

– Ольга Сумська.

Як часто проводите час разом з Віталієм?

Ольга: "Ми постійно разом. Але думаю, що якщо я їду кудись на гастролі – це класно і нормально для подружжя, тому що неможливо бути весь час пліч-о-пліч, очі-в-очі. У чоловіка має бути взаємообмін з іншими людьми, своя територія. У Віталія вона є – студія, у якій він сам пише музику, аранжує. Також у нього є своя сольна програма і це чудово. Це його захоплення, яке він обожнює", – розповідає знаменитість.

Віталік – хороша людина, батько і з ним легко – він вміє знайти спільну мову з усіма близькими родичами і друзями. Мою маму чоловік називає "золотою тещею",

– Сумська про чоловіка.

Крім того, акторка додала, що ніколи в житті не терпіла би будь-якого чоловіка у стосунках, який може зловживати алкоголем, наркотиками, ходити по казино тощо.

Як доглядати за собою?

Ольга: "Я раніше могла робити домашні маски з чогось натурального, якщо не вистачало часу сходити до косметолога. Для цього у мене є цілий арсенал у холодильнику, а також багато брендових масок і це чудово, якщо є можливості професійно доглядати за собою".

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,

– наголосила зірка.

Уколи краси

Акторка зізналася, що ніколи не вдавалася до радикальних пластичних операцій, лише робила "ін'єкції краси".

Ольга: "Якщо є можливість, то можна звернутися до уколів краси. Однак мені шкода, що молоді дівчата починають вдаватися до таких серйозних засобів у юному віці. До прикладу, я почала цікавитися таким після 50 років. Додам, що почуття міри не має зраджувати і з цим потрібно бути дуже обережною".

Сумська порекомендувала, що можна знайти хорошого спеціаліста за допомогою "сарафанного радіо".

Ольга: "Необхідно проконсультуватися з подругами і уважно придивитися до жінки, яка робила це з собою. Ніколи не робити жодних ін'єкцій вдома. Для цього потрібно звертатися лише до кваліфікованих спеціалістів в рекомендованих хороших клініках".

Ба більше, зірка наголосила, що також "гени насправді працюють" і вдячна своїм батькам за моложавість і любов до життя, яка передалася їй у спадок. До прикладу, акторка захоплюється тим, що її батько нещодавно грав молодих героїв на сцені і коханців з мамою зірки.

Ольга: "Я дивлюсь на маму, яка зараз у поважному віці, і вона прекрасна без жодного втручання. Від ін'єкцій вона відмовилася, сказавши: "Я така, якою мене Бог створив".

Як часто одягаєте вбрання від українських виробників?

Ольга: "Я постійно в них. У нас ніби бартерна основа. Ми рекламуємо наших українських виробників, а вони радо пропонують свій одяг. Шукаю вбрання під хештогом "купуй українське".

Ольга Сумська заінтригувала тим, що у березні українська дизайнерка Юля Магдич готує для неї ексклюзивну сукню. Вона повинна поєднати гламурний та національний стилі.

Ви готуєте подарунки на свята для чоловіка?

Ольга розповіла, що на новорічні свята вона найчастіше працює, однак хотіла б зібратися за сімейним столом разом з найближчими. Зізнається, що досить часто вона обирає подарунки для себе заздалегідь, які потім "забирає". Віталій, за її словами, "внесе свій внесок". До прикладу, на Новий рік Борисюк підготував для Олі особливий подарунок – вишукані парфуми з "космічним ароматом", назву якого зірка тримає у таємниці.

Сумська також готує подарунки для чоловіка – такі собі "чоловічі радощі". Це можуть бути парфуми або одяг. Що цікаво, за словами акторки, вона ніколи не помиляється з розмірами та ароматами.

Ви читаєте коментарі у мережі про себе?

Ольга: "Якщо є можливість, я підчитую. До прикладу, сиджу в потязі або мікроавтобусі під час гастролей і читаю коментарі, інколи відповідаю. Бувають слушні поради, або критика. А часом – це досить кусючі, злі та брутальні коментарі, але я не реагую на них".

Раніше страшенно переживала, могла ходити пару днів з цим, ображатися, плакати, а зараз можуть таке жахіття написати. Якщо пишуть – я є цікавою для людей. У мене є градація – або люблять або люто ненавидять,

– зізнається українська зірка.

Як триматися у формі?

У мене банальні секрети: зменшити порції і не вечеряти після 5. Також обов'язковою є бігова доріжка, на якій потрібно займатися не менше, як годину,

– порекомедувала Сумська.