"Я не міг не зголоситися": Дзідзьо розповів про секс із Олею Поляковою у "Свінгерах 2"

Український співак і актор, який нещодавно презентував свій фільм "Перший раз", зіграв розкутого секс-гуру в другій частині фільму "Свінгери". Артист поділився враженнями від зйомок і розповів, чому погодився на інтим із Олею Поляковою.

На сайті ТСН з’явилось інтерв'ю Дзідзя про зйомки у фільмі "Свінгери 2". У новій кінострічці запальний український співак зіграв гуру інтиму та зайнявся тантричним сексом із Олею Поляковою.

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Я дуже люблю кіно, ставлюся до нього з великою любов’ю. Мої колеги передали мені, що режисер фільму "Свінгери" хоче зі мною познайомитися, тому що бачив мою роботу. Я по собі знаю, як це важко знімати кіно. Я не міг не зголоситися на цю роль, тим більше, що ми друзі з Олею Поляковою,

– зізнався Дзідзьо.

Також співак додав, що дітям дивитися кінострічку суворо заборонено, тому що у ній присутні дуже відверті сцени. Дзідзьо сказав, що інтимні моменти будуть не те, що пікантними, а він не знає таких слів, якими б міг це схарактеризувати.

Український артист зазначив, що буде продовжувати придумувати свої кінокартини та зніматись у запропонованих фільмах. Однак він зауважив, що в нього є свої амбіції, які дозволяють йому погоджуватись лише на головні ролі, чи то ліричні, чи то драматичні, чи будь-які інші.



Дзідзьо та Оля Полякова у "Свінгерах 2" / Скріншот з відеоролика



Артисти знялись в інтимних сценах у новій українській стрічці / Скріншот з відеоролика



Дзідзьо і Полякова зайнялись тантричним сексом у "Свінгерах" / Скріншот з відеоролика



Дзідзьо і Оля Полякова / Скріншот з відеоролика