"Я не міг не зголоситися": Дзідзьо розповів про секс із Олею Поляковою у "Свінгерах 2"

2917 Читать новость на русском
Дзідзьо та Оля Полякова
Дзідзьо та Оля Полякова / Instagram/ @dzidzio

Український співак і актор, який нещодавно презентував свій фільм "Перший раз", зіграв розкутого секс-гуру в другій частині фільму "Свінгери". Артист поділився враженнями від зйомок і розповів, чому погодився на інтим із Олею Поляковою.

На сайті ТСН з’явилось інтерв'ю Дзідзя про зйомки у фільмі "Свінгери 2". У новій кінострічці запальний український співак зіграв гуру інтиму та зайнявся тантричним сексом із Олею Поляковою.

Читайте також:  Насолоджувались одна одною, – Даша Астаф'єва розповіла про поцілунок з Ольою Поляковою

Я дуже люблю кіно, ставлюся до нього з великою любов’ю. Мої колеги передали мені, що режисер фільму "Свінгери" хоче зі мною познайомитися, тому що бачив мою роботу. Я по собі знаю, як це важко знімати кіно. Я не міг не зголоситися на цю роль, тим більше, що ми друзі з Олею Поляковою,
– зізнався Дзідзьо.

Також співак додав, що дітям дивитися кінострічку суворо заборонено, тому що у ній присутні дуже відверті сцени. Дзідзьо сказав, що інтимні моменти будуть не те, що пікантними, а він не знає таких слів, якими б міг це схарактеризувати.

Український артист зазначив, що буде продовжувати придумувати свої кінокартини та зніматись у запропонованих фільмах. Однак він зауважив, що в нього є свої амбіції, які дозволяють йому погоджуватись лише на головні ролі, чи то ліричні, чи то драматичні, чи будь-які інші.

Дзідзо і Полякова
Дзідзьо та Оля Полякова у "Свінгерах 2" / Скріншот з відеоролика

Дзідзьо і Полякова
Артисти знялись в інтимних сценах у новій українській стрічці / Скріншот з відеоролика

Дзідзьо і Полякова
Дзідзьо і Полякова зайнялись тантричним сексом у "Свінгерах" / Скріншот з відеоролика

Дзідзьо і Олія Полкова
Дзідзьо і Оля Полякова / Скріншот з відеоролика

Теги: LifeStyle Музика Кіно Оля Полякова Еротика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
сьогодні 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
66290
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
сьогодні 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1649
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
сьогодні 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 999
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 19612
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 2965
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук