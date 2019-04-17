Я не пропагую ожиріння, – пишнотіла Тесс Холлідей прокоментувала свої пікантні фото

Одна з найвідоміших моделей plus-size Тесс Холлідей вирішила відверто розповісти про булінг у мережі та сотні повідомлень, які їй приходять після публікації гарячих фото. Американська манекенниця вирішила не мовчати та пояснити, чому вважає за потрібне показувати своє оголене тіло.

У відвертому есе для видання InStyle, Тесс Холлідей зізналась, що щодня отримує гнівні повідомлення від користувачів мережі. Найбільше їх приходить після публікації оголеного фото чи кадру в пікантному одязі. Пишнотіла модель не приховує, що її це ображає, особливо, коли їй відверто бажають смерті від ожиріння.

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Якось я прокинулася і побачила в Instagram наступне повідомлення: "Образ твого тіла нездоровий та небезпечний. Ти – гладка жінка, яка намагається прикрасити себе гарним одягом та макіяжем. Дочекатися не можу, коли ти впадеш мертвою від серцевого нападу." Воно закінчувалося веселим емоджі. Я щодня отримую такі повідомлення, так було все моє життя,

– розпочала відверту розповідь Тесс Холлідей.

Такі гнівні коментарі 33-річна Тесс Холлідей намагається ігнорувати, однак інколи хейтери викликають у неї співчуття або ж чималий гнів. Та навіть після нападів у мережі успішна модель, вага якої сягає 150 кілограмів, впевнено продовжує заявляти, що жінка красива з будь-яким тілом.

"Нещодавно одна дівчина написала мені, яка я огидна і як сильно вона мене ненавидить. Замість того, щоб накинутись у відповідь, я глянула на її акаунт і побачила, що вона лікується від анорексії. Я написала їй: "Мені сумно, бо ти, мабуть, почуваєшся насправді жахливо, якщо так мені нагрубіянила. Культура дієт провалилась і зруйнувала так багато життів. Хай тобі щастить у твоєму одужанні". Я поставила сердечко вкінці свого повідомлення, а вона подякувала із сумним емоджі, чого я не очікувала", – поділилась Тесс Холлідей.

Сама модель через осуд громадськості звертається за допомогою до психолога. Окрім цього, Тесс Холлідей зізналась, що не занепадати духом їй допомагає гра, в якій вона годує кошенят.

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Та попри яскравий образ та сотні оголених фото, якими наповнений блог пишнотілої моделі, вона запевняє, що ніколи не пропагувала ожиріння. За словами Тесс, головна її мета – показати, що навіть з чималими формами жінки можуть бути і коханими, і щасливими, і успішними.

Що мене найбільше смішить? Коли люди кажуть, що я пропагую ожиріння і залучаю інших до того, щоб ставати гладкими. Якщо я кажу: "Я люблю себе", вони думають, що я кажу: "Агов, вам треба важити 300 фунтів, тоді ви насолоджуватиметеся життям як я". Це смішно... Я не можу проживати своє життя нещасною, бо завтра можу померти. І тоді що – я була нещасна, бо пишнотіла?

– пояснила Тесс Холлідей.