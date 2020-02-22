Я не шкодую, що народила так пізно, – Наталка Карпа

Популярна українська співачка Наталка Карпа в грудні минулого року вперше стала мамою. Новонароджену донечку назвали Златою. 6 лютого відбулося таїнство хрещення первістка. Днями виконавиця розповіла про вибір хрещених та материнські будні.

Наталка Карпа довго чекала свого щастя. Вона часто приходила до храму, молила Бога про дитину. Довгоочікувана крихітка народилася 27 грудня 2019 року. Зіркова матуся у відвертому інтерв'ю виданню "Факты"розповіла про творчу відпустку та виховання доньки.

Читайте також: Наталка Карпа відверто розповіла про пологи

Артистка зізнається, що попри всі труднощі пізньої вагітності, вона рада, що це сталося саме зараз.

Всьому свій час. Найголовніше те, що я зустріла ту людину, з якою Бог подарував нам довгоочікуване щастя,

– каже співачка.

Знаменитість розповіла, що у неї був цілий список імен. Зупинилися на імені Злата, прочитали, що воно означає. Під час вагітності Наталка називала донечку "Золотце наше", а Євген – "Голді", на англійський лад.

Хрещеним батьком Злати став відомий український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Наталка розповіла, чому вони з чоловіком вирішили довірити таку відповідальну місію Тарасу.

Ми з Тарасом пересікалися по роботі, виступали разом. Якось поїхали у передвиборчий тур, під час якого я познайомилася з Євгеном. Він балотувався тоді в мери міста Павлоград, а ми з гуртом "Антитіла" виступали на концерті в його підтримку. Тоді Євген подарував мені квіти, проте спілкування наше розпочалося пізніше. Ми з Тарасом за запрошенням Євгена виступали в госпіталях перед нашими воїнами, тоді все й закрутилося,

– ділиться артистка.

Карпа зізналася, що через місяць він запропонував їй жити разом, але вона вагалася і Євген вирішив зробити коханій пропозицію.

Це було дуже романтично. В День закоханих він переконав мене їхати на концерт "Антитіл" до Львова, де мені нібито мали вручати грамоту за волонтерську діяльність. Спершу я не хотіла їхати, бо планувала цей день провести з Женею, який залишався в Києві по справах. Але довелося. Виявляється, Євген таємно в той час прилетів до Львова. Коли я вийшла на сцену, то в папці замість грамоти був аркуш, на якому було написано: "Ти вийдеш за мене заміж?" В той момент біля мене з'явився Женя з великим букетом троянд,

– пригадала Наталка.

Саме тому, коли пара дізналася, що очікує дитину, навіть не думала про іншу кандидатуру на роль хрещеного батька – тільки Тарас.

Він батько двох дітей. Такий турботливий, так вміє заспокоїти дитину. Під час таїнства хрещення Злата у нього на руках навіть не заплакала,

– прокоментувала співачка.

Наталка розповіла, що донька дуже активна, інколи капризує. Інколи матусі здається, що коли дівчинка плаче, то кличе її "ма". Та загалом вона вже старається проявляти емоції. Виконавиця намагається зафіксувати такі моменти.

Вона чудесна! Я кайфую від відчуття материнства. І зовсім не шкодую, що народила так пізно,

– зізналася Наталка.

Також артистка додала, що їй фізично важко. Відчуває втому, ввечері ледве стоїть на ногах. Зірка зазначила, що в 25 років було б набагато легше, ніж в 38, проте, можливо, тоді вона б не відчула цього щастя сповна.

Не можу відірватися від Злати, розглядаю її постійно, нюхаю, обіймаю, ні на хвилину не хочу залишати. Це така ніжність та любов, яку я не відчувала ніколи раніше. Це дає сили навіть тоді, коли доводиться прокидатися сім разів за ніч,

– розповіла Наталка.