"Я не спав з цією дівчиною": чоловік Cardi B публічно просить вибачення за ймовірну зраду

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Cardi B і Offset
Cardi B і Offset / www.gettyimages.com

Раніше популярна реперка Cardi B заявила у соціальних мережах, що розходиться зі свої чоловіком, музикантом Offset. На відповідь артиста довго чекати не довелося: чоловік почав благати дружину повернутися до нього.

Про це Offset заявив на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше співачка опублікувала допис у соціальних мережах (як виявилося, вже його видалено), але скріншоти та повідомлення залишилися. Тоді вона заявила, що розійшлася з чоловіком.

"Між нами давно нічого не виходило, і ніхто в цьому не винен, я думаю, що ми просто переросли нашу любов. Ми більше не разом. Розлучення займе якийсь час, але я завжди буду любити його, тому що він батько моєї дочки", – розповіла Cardi B.

14 грудня Offset святкував своє 27-річчя і у короткому повідомленні наголосив, що у нього є єдине бажання в день народження – повернути дружину Cardi.

Знаєте, у нас зараз важкі часи. Я хочу вибачитися перед тобою, Cardi. Я зганьбив тебе. Я змусив тебе нервувати. Я робив те, що не варто робити, і я прошу вибачення за те, що розбив тобі серце, порушив свої обіцянки і був егоїстом. Я намагаюся стати краще. Пробач мені. Я люблю тебе і Калчер, я хочу провести Різдво з вами. Я хочу провести з тобою решту життя. Я шкодую про те, що зробив з тобою. Я не спав з цією дівчиною, я просто розважався, розумієш? Я люблю тебе і сподіваюся, що ти пробачиш мене. Моє бажання на день народження – повернути тебе,
– сказав артист.

Offset просить вибачення у Cardi B: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OFFSET (@offsetyrn)

Нагадаємо, 10 липня 2018 у Cardi B і Offset народилася дочка, яку назвали Калчер Карі Сефас. Дівчинка є першою дитиною для Cardi B і четвертою для Offset, який має трьох дітей з попередніх стосунків. Маля народилося через два тижні після того, як новоспечена мама підтвердила, що вона і Offset таємно одружилися.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Cardi B Скандал
Джерело: 24 канал
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