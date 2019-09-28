Я не вважаю, що Крим забрали, – Олег Винник оскандалився відповіддю на питання, "чий Крим"

Олег Винник продовжує вражати своїх фанатів гучними вчинками і заявами стосовно своєї "мирної" позиції. Так, після участі у російському флешмобі "ВСЕММИР" український співак приголомшив відповіддю на питання, "чий Крим".

Раніше ми писали про відповідь Катерини Введенської на питання, "чий Крим", адже саме вона є директором російського гурту "МИР 519", який став ініціатором запуску флешмобу "ВСІММИР". Після цього в мережі з'явився коментар учасника "миротворчої" акції Олега Винника.

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Журналісти "Вікна-новини" запитали в популярного українського артиста, чиїм, на його думку, є Крим станом на сьогодні. На що співак не забарився розмірковувати про відносини України та Росії і запевнив, що немає сенсу вигукувати фразу "Крим – наш", якщо на даний момент він у володінні Російської Федерації.

Я нічого не говоритиму, чий Крим. Мені здається, що сьогодні взагалі розмови про це нічого не дають, коли ти вигукуєш – "наш Крим", а він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо те, що маємо. Є факт. І, якщо бути конкретно відвертим, за Крим не помер жоден солдат. Що дорого: Крим, Донбас чи Україна?! Я не вважаю, що Крим забрали і він дорожче за все інше, за життя, долю наших українців. Люди загинули в цій "незрозумілій війні", яка називається АТО. Цьому кінця поки що немає,

– заявив Олег Винник.

На питання журналістки, чи зможе Олег Винник переконати своїх фанатів у тому, що Крим наш, він відповів, що це "абсолютно неважливо. Важливо те, що ти робиш і твої вчинки". Також співак додав, що справи між Україною і Росією "заважають" думати про мир і натомість всі шукають підводні камені.