Я ніколи не здаюся, – Ірина Шейк заговорила про впевненість у собі і підтримку сім'ї
Російська супермодель Ірина Шейк, яка знялася для рекламного кампейну сумок від Calvin Klein, дала інтерв'ю італійському глянцю Vanity Fair.
Як заявила модель для Vanity Fair, важливо бути собою, приймати і любити себе. Також, за її словами, найсильнішою людиною, яку вона зустрічала, є її бабуся. Додамо, що сім'я почала проводити більше часу після заяви про розставання жінки і її коханого Бредлі Купера і підтримувати Шейк.
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"Я ніколи не здаюся і завжди дотримуюся за своїми мріями", – наголосила Ірина .
Також Шейк зазначила, що моменти зі свого дитинства вона хотіла б залишити для себе і не розповідати публічно.
Наголосимо, що фотосесія Ірини Шейк для Calvin Klein виглядає дуже ефектно і спокусливо. У 33 роки модель може похизуватися ідеальною фігурою та станом шкіри.