Я ніколи не здаюся, – Ірина Шейк заговорила про впевненість у собі і підтримку сім'ї

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Російська супермодель Ірина Шейк, яка знялася для рекламного кампейну сумок від Calvin Klein, дала інтерв'ю італійському глянцю Vanity Fair.

Як заявила модель для Vanity Fair, важливо бути собою, приймати і любити себе. Також, за її словами, найсильнішою людиною, яку вона зустрічала, є її бабуся. Додамо, що сім'я почала проводити більше часу після заяви про розставання жінки і її коханого Бредлі Купера і підтримувати Шейк.

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"Я ніколи не здаюся і завжди дотримуюся за своїми мріями", – наголосила Ірина .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Також Шейк зазначила, що моменти зі свого дитинства вона хотіла б залишити для себе і не розповідати публічно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Наголосимо, що фотосесія Ірини Шейк для Calvin Klein виглядає дуже ефектно і спокусливо. У 33 роки модель може похизуватися ідеальною фігурою та станом шкіри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Теги: Мода LifeStyle Ірина Шейк
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