Я одинокий чоловік, – Кіану Рівз розповів про особисте життя

Голлівудський актор Кіану Рівз – один із небагатьох представників шоу-бізнесу, які не розголошують деталей свого особистого життя. Однак днями він зробив виняток та відверто поговорив із журналістами.

Сталось це під час презентації нового бойовика за участю Кіану Рівза – "Джон Уік 3", передає The Jakarta Post. Актор зізнався, що хотів би зустріти кохану людину, але наразі він не має жодних стосунків.

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"Ви питаєте про романтичні стосунки? Я одинокий чоловік. У мене нікого немає, але якщо з'явиться, то я буду поважати і любити цю людину. Сподіваюся, в моєму житті це станеться", – зазначив Кіану Рівз.

Окрім цього, зірка "Матриці" та "Джона Уіка" розповів, чому не афішує своє приватне життя. За словами Кіану Рівза, жодна публічна людина не повинна відповідати на такі питання, адже прихильники захоплюються не ним, а його творчістю. Водночас актор зізнався, що пошукам коханої приділяє небагато часу.



Кіану Рівз знявся у чуттєвій фотосесії / GQ

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?

Кіану Рівз жодного разу не був одружений. Хоч у ЗМІ подейкують, що голлівудський актор випадково уклав шлюб з Вайноною Райдер. Чутки поширила запальна зірка: вона переконана, що під час зйомок фільму "Дракула" (1992) її та Кіану одружив справжній священик.

Ми одружилися в "Дракулі". Клянуся, мені здається, ми справді одружені. У тій сцені Френсіс запросив справжнього румунського священика. Ми відзняли сцену, а він провів всю церемонію. Так що мені здається, що ми одружені,

– заявила Вайнона Райдер.

Сам Кіану Рівз не коментував таку резонансну заяву, адже він, мабуть, не зможе забути свою кохану Дженніфер Сайм. Акторка померла у 2001 році в автокатастрофі. За 2 роки до трагедії Кіану та Дженніфер втратили єдину доньку Аву Арчер. Хоч актор і до цього часу не вів світське життя, однак після втрати нагадував самітника.

У січні 2018 року вперше за десятки років Кіану Рівза помітили на побаченні. Актор виглядав щасливо поряд із художницею Олександрою Грант. Однак їхні стосунки, згідно зі слів актора, не мали продовження.



Фото з побачення Кіану Рівза / The Daily Mail