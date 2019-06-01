Я оголошую вам війну, – Оля Полякова гостро відреагувала на насмішки щодо її політичної партії

Співачка Оля Полякова слідом за Володимиром Зеленським вирішила спробувати свої сили в політиці. Артистка заявила, що має намір створити першу жіночу партію, яка візьме участь у парламентських виборах.

Артистка заявила, що ще не придумала назву для нової політичної сили, однак рішуче налаштована на вибори. Однак таке прагнення Олі Полякової висміяли експерти та деякі журналісти. Реакція співачки не забарилась.

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На своїй сторінці в Instagram Оля Полякова відверто заявила, що такої гендерної дискримінації вона ще не бачила. За словами артистки, на телеканалах принижують не тільки її, як ініціатора створення партії, а усіх українських жінок.

З того часу, як я зробила заяву, що йду в політику, ще у мережі не бачила такої кількості сексизму та зневаги до жінок, взагалі до їх природи... І цим займаються не просто якісь люди, незрозумілі боти, а політологи, журналісти, громадські діячі. Від зневажливої іронії до відвертого приниження жінок, як другорядних істот,

– заявила Оля Полякова.

Для прикладу артистка показала фрагмент телепередачі на NewsOne та ролик відеоблогера, де відверто насміхались з її політичних амбіцій. Їм Оля Полякова оголосила війну та пообіцяла, що зі своєю партією наведе лад.

"Я сама людина з почуттям гумору, і посміялась би десь. Але, якщо чесно, це геть не смішно! І я зроблю все зі своєю партією, щоб ці закони були прийняті, щоб ви припинили принизливо насміхатись і сприймати жінку виключно, як сексуальний об'єкт для власних втіх! І я вам покажу, що це працює. Я починаю з вас і оголошую вам війну!" – наголосила Оля Полякова.

Як відомо, Оля Полякова заявила, що хоче йти в політику. Артистка вирішила вперше в історії нашої держави створити виключно жіночу партію та самостійно підібрати свою команду. Співачка переконана, що українки можуть вирішити проблеми економіки, сирітства, медицини, освіти. Водночас Полякова додала, що за всі дії своєї команди готова буде відповідати, а долучатись до іншої політичної сили не має наміру.

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"Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю – я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту у суспільстві. Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна", – пояснила своє рішення Оля Полякова.