Я пішла з його життя з тим, з чим прийшла: Марина Узелкова вперше прокоментувала розлучення

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Марина Боржеська-Узелкова
Марина Боржеська-Узелкова / Instagram / @uzelkova.marina

Зірковий тренер реаліті-шоу "Зважені і щасливі" Марина Боржемська-Узелкова вперше розповіла подробиці розлучення з В'ячеславом. У новому інтерв’ю вона не змогла стримати сліз, коли розповідала про шлюборозлучний процес.

Марина Боржемська-Узелкова вперше прокоментувала розрив стосунків з боксером В'ячеславом Узелковим. У своєму інтерв'ю для Телеканалу Україна, яке вони опублікували на своєму YouTube-каналі, фітнес-тренер реаліті-шоу "Зважені і щасливі" розповіла, куди переїхала жити і прокоментувала чутки про коханку колишнього чоловіка.

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Під час розмови Марина зізналася, що вони з В’ячеславом не жили разом від вересня 2018 року і саме тоді подали на розлучення. У суді їм дали місяць на розгляд, але від свого рішення пара не відмовилася. 16 жовтня на руках у Марини був документ про офіційне розірвання шлюбу. Істинної причини такого радикального вибору телезірка не назвала, а також толерантно ухилилися від відповіді щодо чуток про коханку В'ячеслава Узелкова.

Я Славу за руку не схопила. Я не можу сказати, що це могло стати причиною нашого розлучення. Було дуже багато всього,
– зізналася Марина.

Також вона додала, що переїхала жити до батьків разом з двома дітьми: 7-річним Робертом і 4-річною Олівією. Вона сказала, що пішла з життя з тим, з чим прийшла, зауваживши, що на квартиру, площею 100 квадратних метрів вони заробляли разом. Однак В'ячеслав Узелков досі не запропонував розділити майно, аби його колишній дружині та дітям було де жити.

Дивитися інтерв'ю з Мариною Боржемською (відео): 

Що відомо про розлучення Марини і В'ячеслава Узелкових? Про розпад однієї з найміцніших пар українського шоу-бізнесу стало відомо 28 грудня 2018 року. Марина Узелкова постфактум повідомила про розлучення із боксером В'ячеславом, з яким вони прожили в шлюбі 19 років. Вона зазначила, що у їхніх корабів з'явилися інші шляхи, проте вона продовжує поважати його як батька своїх дітей. Після заяви своєї колишньої дружини зірковий тренер реаліті-шоу "Зважені і щасливі" не забарився з коментарем і опублікував довгий допис на своїй сторінці в Instagram. У тексті він затвердив, що завжди любитиме свою Марину.

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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