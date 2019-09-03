Я плакала, – Джолі розповіла, як проводила сина в університет

Анджеліна Джолі є відомою зірковою матусею, відтак розставання з дітьми для неї завжди є нелегким процесом. Нещодавно актриса відправила на навчання свого найстаршого сина Меддокса в південнокорейський університет Енсе.

В інтерв'ю журналу OK! 44-річна актриса зізналась, що досі не звикла до відсутності сина в будинку, але переконана, що Меддокс розуміє її переживання і сум.

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Так, я плакала. Меддокс міцно обняв мене, коли ми прощалися. І я відчула, що настав момент, коли дитина піклується про тебе і хвилюється, чи все у тебе добре,

– з жалем розповіла Анджеліна.

Незважаючи на хвилювання, Джолі дуже пишається своїм сином, проте вибір університету і факультету змусив її занепокоїтись. Відомо, що 18-річний юнак вивчатиме в університеті біоінженерію. Але зірка повністю підтримує вибір своїх шести дітей та не вважає проблемою те, що ніхто з них не планує йти шляхом зіркових батьків – Джолі та Пітта.

"Мій син Нокс цікавиться стріляниною. Вів'єн займається карате. А я належу до тих матерям, які включаються в заняття своїх дітей. Ходити в спортзал разом з ними – це дійсно добре", – додала актриса.

Підкреслимо, що старший син Джолі і Пітта Меддокс вирішив вчитися в Південній Кореї восени 2018 року. Хлопець має близькі стосунки з матір'ю, але від Бреда старається триматися осторонь. Хлопець вже вивчив корейську мову, давно цікавився культурою і традиціями Південної Кореї, тому вирішив навчатися саме в Сеулі.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Зіркове подружжя вирішило розлучитися в 2016 році, проживши в офіційному шлюбі всього з 2014 року. Їхній роман розпочався у 2006 році. Близько двох років Анджеліна Джолі і Бред Пітт розв'язували судові питання і боролися за опіку над шістьма дітьми, троє з яких усиновлені (17-річний Меддокс, 14-річний Пакс, 13-річною Захара), а троє – біологічні (12-річна Шайло і 9-річні близнюки Вів'єн і Нокс).



Зіркова мама прагнула добитися одноосібної опіки, однак суд зобов'язав її дозволити Бреду Пітту бачитись із дітьми як мінімум через день. У грудні 2018 року з'явилися деталі про те, що Анджеліна Джолі погодилася на умови колишнього чоловіка і поділила час, який кожен проводить із ними по половині.