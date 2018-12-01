Я почула постріли, – Вікторія Бекхем розповіла про "замах" на своє життя 8 років тому

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

44-річна британська акторка, екс-учасниця гурту Spice Girls та модельєр Вікторія Бекхем розповіла, що у 2000 році почала отримувати листи з погрозами від божевільного фаната. Відтак, вона постійно відчувала себе напруженою.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Згодом трапився один неприємний інцидент на концерті, який Вікторія Бекхем навряд чи зможе забути.

Ми стояли і співали пісню Goodbye, а потім на останньому приспіві я почула постріли – бах, бах, бах, бах! Я схопилася за живіт. Мене застрелили, я знала, що мене застрелили,
– розповіла дизайнерка.

Як стало відомо, це не були постріли, а просто повітряні кулі, які почали лопатися.

"Нас не попередили, що це повинно статися", – додала Бекхем.

Нагадаємо, поп-гурт Spice Girls возз'єднається для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт буде не у повному складі – Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.

Теги: LifeStyle Музика Вікторія Бекхем Spice Girls
Джерело: Lifestyle
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