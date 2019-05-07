"Я повернулась": Даша Астаф'єва показала відео ефективних тренувань в залі

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка та акторка Даша Астаф'єва мотивує своїх шанувальників у соціальних мережах тим, що ніколи не пізно повернутися із "загулу" та почати займатися спортом та дбати про власну зовнішність.

Відео з тренування Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Астаф'єва зізналася, що поправилася на 5 кілограмів, але вирішила не виправдовуватися через насичений графік та велику кількість роботи.

Кожна з нас зривається і знає чому! Нерозумно виправдовуватися, вірити компліментам чужих людей і кожен день думати, що дзеркало будинку в невдалому місці стоїть,

– наголосила співачка.

Також зірка процитувала свого тренера, який говорить їй після "тривалої розлуки і щотижневих обіцянок скоро повернутися": "Ти маєш гарний вигляд. Але сама знаєш, що можеш краще".

Своїм роликом Даша спробувала змотивувати шанувальників до занять спортом. На відео вона показала, як робить деякі вправи на сідниці та прес.

Як тренується Даша Астаф'єва у залі: дивіться відео