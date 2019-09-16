Я повертаюся на сцену, – Анастасія Приходько зробила офіційну заяву

Анастасія Приходько вирішила повернутись у шоу-бізнес. Відповідну заяву ексдепутатка Верховної Ради розмістила на офіційній сторінці в інстаграм та одразу ж закликала журналістів до співпраці.

Водночас Анастасія Приходько заявила, що остаточно завершила свою політичну кар'єру. В офіційному зверненні артистка попрощалась із партією "Батьківщина" та зізналась, що прагне присвятити свій час новим проєктам.

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"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Дуже дякую Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила йти далі... Так! Я повертаюся на сцену. Тому відкрита до пропозицій, до преси, до нових проєктів", – заявила Анастасія Приходько.

Як відомо, завершити вокальну кар'єру Анастасія Приходько вирішила у жовтні 2018 року. Тоді артистка презентувала свою пісню "Саме той", після чого заявила, що більше не хоче ставати жертвою хейтерів та підлаштовуватись під якийсь формат. Водночас Анастасія Приходько зізналась про можливе повернення на сцену.

Я іду зі сцени! Втомилась слухати про те, що я не формат. Музиканту справжньому важко, коли він майже не має підтримки, і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати саму себе теж не буду, на жаль те, що продається в магазинах "все по 10", купують швидше,

– емоційно написала Анастасія.

Упродовж року артистка, як і обіцяла прихильникам, не випускала нові треки та приділила час собі і особистому життю. 8 вересня 2019 року Анастасія Приходько вийшла заміж, а її фото у весільній сукні з'явились чи не у всіх вітчизняних виданнях.

Щодо політичної кар'єри, то Анастасія Приходько вже понад рік співпрацює з партією "Батьківщина". У 2019-му вона балотувалась до Верховної Ради, однак їй так і не вдалось зайняти депутатське крісло. Окрім цього, Анастасія Приходько отримувала пропозиції приєднатись до "Радикальної партії", проте співачка відмовилась, заявивши, що не хоче нести відповідальність за роботу цієї політичної сили.