Я повинна жити там, де хоче жити батько моїх дітей, – Джолі дала відверте інтерв'ю для глянцю

Одна з найпопулярніших актрис Голлівуду Анджеліна Джолі постала на обкладинці грудневого номера Harper's Bazaar. Також для американських журналістів глянцю вона дала досить відверте інтерв'ю, в якому заговорила про колишнього чоловіка, Бреда Пітта, про своє справжнє "я" та мрії.

Напередодні ми опублікували пікантні фото Анджеліни Джолі, які вона та команда американського Harper's Bazaar зняли спеціально для грудневого номера, а сьогодні, 6 листопада, хочемо зосередити вашу увагу на цитатах відомої акторки.

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Під час зйомки для американської версії журналу Анджеліна Джолі зробила багато зізнань, зокрема, про те, що допомогло їй віднайти внутрішню силу, а також про те, як вона заново відкрила своє справжнє "я".

Та частина нас, яка вільна, дика, відкрита, цікава, може бути пригнічена самим життям або болем. Мої діти знають мою справжню сутність, вони допомогли мені знову знайти справжнє "я" і прийняти його. Вони багато чого пережили. Я вчуся у них бути сильною. Ми, батьки, закликаємо наших дітей прийняти себе такими, якими вони є. А вони дивляться на нас і хочуть, щоб ми зробили те ж саме,

– заявила Анджеліна Джолі.

Також акторка зізналася, що вчить своїх дітей бути сміливими. Вона заявила, що, на її думку, діти повинні вміти сказати такі слова: "Ось, хто я, і ось, у що я вірю". "Ми не можемо перешкодити їм відчувати біль: душевну або фізичну. Але ми можемо навчити їх стати кращими, переживши її", – доповнила зірка Голлівуду.



Анджеліна Джолі / Harper's Bazaar

Після цього 44-річна Анджеліна Джолі заговорила про свого ексчоловіка Бреда Пітта, а також свої мрії.

Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько,

– зізналася вона.



Анджеліна Джолі / Harper's Bazaar

Заговорити про біль та травми зірці "Малефісенти" було складно, однак вона відверто зізналася, що з важкими періодами у житті їй допомагає справлятися молитва, яку вона залишила у вигляді татуювань на своєму тілі. У ній йдеться: "Молитва за диких серцем, яких утримують в клітках". Татуювання на лівій руці Джолі з'явилося, коли їй було всього 20 років. Саме тоді вона вперше почула цю фразу, власником якої є драматург Теннессі Вільямс.

Моє тіло багато пережило за останнє десятиліття, особливо за останні чотири роки. У мене є як видимі, так і невидимі шрами. З невидимими важче боротися. На моєму життєвому шляху було багато несподіваних поворотів. Іноді тобі боляче, ти дивишся на тих, кого любиш з болем,

– сказала Анджеліна Джолі.

Також 44-річна акторка, яка є послом ООН та борцем за права біженців, заявила, що відчувати себе на своєму місці – дуже важливо. І над кожним незручним моментом в житті потрібно працювати.

Якщо ви відчуваєте, що не живете своїм життям в повній мірі, спробуйте визначити, що або хто заважає вам дихати на повні груди. Визначте проблему і боріться з тим, що вас пригнічує. Багато жінок не можуть вибрати свободу. Їхня власна система цінностей, суспільство, сім'я, уряд працюють проти них і обмежують їхню свободу,

– ствердила Анджеліна Джолі.



Анджеліна Джолі для обкладинки грудневого Harper's Bazaar / Instagram / @harpersbazaarus