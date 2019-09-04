Я пройшла крізь пекло: історія успіху фантастичної поп-діви Бейонсе

Найяскравіша та найвідоміша співачка на теренах музичного простору – Бейонсе, сьогодні, 4 вересня, святкує 38-річчя. З нагоди свята ми розповімо вам про успіх латиноамериканської виконавиці, її найвідоміші роботи та історію кохання, яка є її стимулом щоразу ставати кращою.

Бейонсе – світова зірка, якою захоплюються мільйони. Лише її Instagram налічує 132 мільйони підписників. Це жінка з осяйною харизмою, величезною силою волі, невичерпним бажанням досягнути більшого та велика трудівниця, яка ніколи не покладає рук, відтак своєю працею досягає небачених висот.

Читайте також: Бейонсе запідозрили у третій вагітності: фотофакти

Втім Бейонсе не лише співачка, але й композиторка, продюсерка, актриса та дизайнерка одягу. Увійшла в список 100 найвідоміших знаменитостей у світі за версією видання Forbes. Отож розповідаємо про феномен американської R&B-виконавиці, яка своєю силою голосу та шаленою енергією доторкнулася до серця кожного і залишила там свій слід.

Історія успіху Beyonce

Народилася майбутня королева танцмайданчика в творчій сім'ї у великому місті американського штату Техас – Х'юстоні. Батько мав тісний стосунок з компанією, яка займалася звукозаписами, а мати працювала художницею костюмів.



Бейонсе

Перший успіх прийшов до дівчини у 17 років, коли вона почала виступати у складі гурту "Destiny’s Child", паралельно вона знаходила час, аби виступати сольно, тож уже в 2003 році випустила свій перший альбом "Dangerously in Lovе", який очолив Billboard 200 з шаленим продажем вже у перший тиждень. Дебютний альбом зірки 4 рази ставав платиновим. Цей альбом приніс співачці одразу 5 премій Греммі.

Коли успіх йде тобі в руки, гріх не використовувати його на максимум, тож вже у 2004 році Бейонсе запускає власну лінію одягу House of Dereon. Співачку запрошують до співпраці такі імениті бренди, як L'Oreal, Tommy Hilfiger та Pepsi.

Я ніколи не зустрічала когось в своїй індустрії, хто б працював більше, ніж я,

– заявила знаменитість.

За 2 роки співачка продовжила свій успіх в кінематографі, поставши перед камерами у таких фільмах, як "Рожева пантера" та "Дівчина мрії" (після виходу кінострічки співачка увійшла в номінацію "Золотий глобус").

Читайте також: Жінка, якою варто захоплюватися: портрет Бейонсе прикрасить експозицію Національної галереї США

Наступний альбом співачки "B'Day" вийшов в 2006 році і повторив комерційний успіх дебютного. Платівка вчергове виграла нагороду Греммі. У цей альбом увійшов славнозвісний трек "Beautiful Liar", який Бейонсе записала з популярною виконавицею Шакірою.

Пісня з третього альбому "Halo" зайняла 5-е місце в чарті Billboard Hot 100. Це зробило Бейонсе рекордсменкою десятиліття за кількістю пісень, які потрапили в цей хіт-парад. Композиція "Наlo" звучала на радіо у всіх країнах світу, що зробило співачку ще більш популярною.

Вже у 2010 році журнал Billboard назвав виконавицю найуспішнішою артисткою декади 2000-х років. Бейонсе захоплює та привертає увагу прихильників своїм неповторним виходом на сцену. Коли вона виходить – все ніби оживає: характерні костюми, повноцінна хореографія, спілкування з глядачами дають змогу співачці відчути себе особливою.



Співачка ретельно підбирає костюми на концерти

Чого тільки вартують її виступи на фестивалі Coachella, які заворожують експериментами зі світлом, величезною кількістю музикантів, танцюристів, бек-вокалістів, які допомагають створити неперевершений виступ. Стримінговий сервіс Netflix зняв документальну кінострічку про знамениту співачку. У фільмі під назвою Homecoming by Beyonce ("Повернення додому: фільм про Бейонсе") показані ексклюзивні фрагменти з її великого концерту на фестивалі Coachella.

Дивитися трейлер до фільму "Повернення додому: фільм про Бейонсе": відео

У 2019 році на заході BET Awards Бейонсе визнали найкращою R&B-співачкою, вона входить в трійку найбільш високооплачуваних співачок, а у 2018 році Бейонсе зайняла 35 сходинку зі 100 найбагатших жінок світу, які заробили все власною працею. Наразі майно виконавиці оцінюється у 355 мільйонів доларів. А за чутками, один рекламний пост Бейонсе оцінюється в 1 мільйон доларів.



Співачка є однією з найбагатших виконавиць Латинської Америки

Основне правило співачки – кожного дня 20 хвилин проводити в тиші і спокої, наодинці зі своїми думками. За словами Бейонсе, це допомагає подумати про те, чого вона хоче, згадати, яких помилок вона допустилась і як їх не повторити у майбутньому. За її словами, аби чогось досягнути – треба багато працювати і в жодному разі не здаватися.

Я вірю, що наполеглива праця, прагнення дійти до цілі, любов і позитивний настрій допоможуть всім домогтися успіху,

– відверто розповіла співачка.

В одному зі своїх інтерв'ю співачка розповіла, що пройшла справжнє пекло. Їй розбивали серце, вона розчаровувалася в людях, в партнерах, втім це лише її загартовувало та робило сильнішою.

Історія кохання Beyonce і Jay Z

Стосунки цієї неймовірної пари розпочалися у 2002 році. Тоді Бейонсе і Jay-Z записали разом спільну пісню "03 Bonnie & Clyde" та відзняли кліп. Весілля найвідомішої пари відбулося у 2008 році у Нью-Йорку.

Церемонія пройшла з помітним шиком, втім лише для найближчих людей: 70 000 орхідей, які прикрасили зал пентхауса співака, та обручка для нареченої з 18-каратним діамантом. Все, як заведено у весільних рейдерах зіркових пар.

У 2011 році на церемонії MTV Video Music Awards виконавиця розповіла, що вони в очікують дитину. Тож вже у 2012 році у подружжя народилася донька Блю Айві.



Сім'я Бейонсе

У 2017 році Бейонсе сповістила усім, що чекає на появу двійняток. Втім фото Румі та Сер знаменитості в соцмережах показують досить рідко.

Я важила 99 кілограмів, коли народжувала Румі і Сера. У мене були набряки через токсемію і понад місяць до пологів я лежала на збереженні. Моє здоров'я і здоров'я дітей було під загрозою. Мій чоловік став для мене величезною підтримкою. Я пишаюся тим, що стала свідком його сили й еволюції як чоловіка, найкращого друга і батька,

розповідала зірка.



Бейонсе з двійнятками

Зіркове подружжя разом уже понад 11 років. Ці часи були не лише прекрасними та безтурботними. На їхньому шляху траплялося безліч проблем та чвар. Відомо, що до народження дітей репер неодноразово зраджував дружині, втім публічно пара нічого не з'ясовувала.

Читайте також: У пісні Бейонсе, яка потрапила у чарт Billboard Hot 100, заспівала її 7-річна донька

Після того, як на світ з'явилася перша донечка подружжя, репер в одному з інтерв'ю розповів, що усвідомив свої помилки і дуже про них жаліє.

Найстильніші образи подружжя



Бейонсе і Jay-Z позують перед камерами зі своїми нагородами GLAAD



Бейонсе і Jay-Z замінили Мону Лізу на Меган Маркл



Спільний виступ подружжя



Незабутні костюми Бейонсе і Jay-Z



Білосніжні костюми зіркової пари

Топ-5 найкращих композицій Бейонсе

Бейонсе – Halo: слухати онлайн

Бейонсе – Crazy in Love: слухати онлайн

Бейонсе – Run the World: слухати онлайн

Бейонсе – Drunk in Love: слухати онлайн

Бейонсе – Beautiful Liar: слухати онлайн