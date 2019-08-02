Я пройшла усі фази самоушкодження, – Біллі Айліш відверто розповіла про депресію

У 17 років американська співачка Біллі Айліш може похизуватись стрімкою кар'єрою та мільйонами прихильників у всьому світі. Однак, як вона розповіла журналістам, у слави є й друга сторона – артистка страждала від депресії, яка ледь не погубила її.

Відвертим зізнанням перспективна артистка поділилась в інтерв'ю журналу Rolling Stone. Біллі Айліш стала головною героїнею нового випуску, тому її історії автори глянцю приділили особливу увагу.

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Під час бесіди з журналістами співачка заявила, що страждала від депресії. За її словами, проблеми з психічним здоров’ям розпочались через травму стегна, яка змусила Біллі Айліш відмовитись від танців.

Я думаю, що тоді почалася депресія. Це відправило мене на дно ями. Я пройшла усі фази самоушкодження – ми не повинні йти на це. Але суть була в тому, що я відчувала, що заслуговую на біль... Тепер у мене нема депресії ні хвилини, і це здорово. Сімнадцять років, напевно, це був найкращий час в моєму житті,

– розповіла Біллі Айліш.



Біллі Айліш прикрасила обкладинку глянцю / Фото: Rolling Stone

Водночас артистка зізналась, що нещодавно пережила кілька панічних атак через світове турне. Мабуть, організаційні питання та масштаби шоу налякали 17-річну Біллі Айліш. Однак і ці труднощі їй вдалось успішно подолати.

Це було схоже на нескінченну в’язницю. І кінця ніби й не було видно. Я маю на увазі, це правда: завершення гастролей дійсно не було видно. Роздуми про це буквально доводили мене до нудоти,

– додала вона.

Ймовірно, таке інтерв'ю Біллі Айліш дала, щоб прихильниці не повторювали її досвід. Артистка зазначила, що неодноразово бачила дівчат на своїх концертах, які мали сліди від спроб самогубства. Тому вона заявила, що всі проблеми можна подолати, показавши це на власному досвіді.

"Іноді я бачу дівчат зі шрамами на руках на моїх шоу, і це крає мені серце. У мене більше немає шрамів, тому що це було так давно. Але я сказала кільком із них: "Просто будь доброю до себе". Тому що я це знаю. Я пережила це", – підсумувала Біллі Айліш.



Біллі Айліш / Фото: Rolling Stone