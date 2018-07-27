"Я ревнувала", – Мішель Андраде вперше розповіла про хлопця, з яким зустрічалася 5 років

21-річна українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде вперше розповіла про свого хлопця, з яким зустрічалася 5 років.

Про це Мішель повідомила в інтерв'ю шоу "Слава+", яке виходить щосереди на YouTube-каналі Люкс ФМ.

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Андраде розповіла, що вона 5 років зустрічалася зі співаком, учасником шоу "Х-фактор" Микитою Ломакіним.

"Я вперше про це говорю, до речі. Я говорила, що у мене був хлопець, що ми зустрічалися довго, але ніколи не говорила, що це був він", – зазначила співачка.

Мішель додала, що вони почали зустрічатися ще коли їй було 15 років, а Микиті лише 14. Однак після 5 років пара вирішила розійтися.

Мені здається, що це такі відносини, які хотіли б мати всі, тому що вони були дуже світлі, красиві і романтичні. Я була дуже ревнива до нього, і він не любив цього. І через це ми розійшлися,

– зізналася артистка.

Наразі, за словами співачки, Микита і Мішель залишаються гарними друзями.

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