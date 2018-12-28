"Я роблю ботокс": Оля Полякова відверто розповіла про б'юті-процедури

Українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам про те, які процедури обов'язково робить у косметолога.

Про це Оля відверто зізналася у новому випуску блогу на своєму YouTube-каналі.

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На відео Полякова показала прийом у лікаря, під час якого розповідала про все, що робить. За словами співачки, потрібно підтримувати все, що дано природою, у хорошому стані.

"Доглянуту жінку відразу видно, тому що доглянута шкіра завжди блищить і сяє, а у тих хто, не стежить за шкірою, вона тьмяна", – наголосила артистка.

Крім того, вона розповіла, що почала колоти ботокс з 23 років.

Я мушу зізнатися – я теж колю ботокс. І роблю це з 23 років, оскільки у мене дуже сильно виражена "зморшка зверхника",

– додала Оля.

Дивіться відео: блог Олі Полякової