Я самотня от уже 3 роки, – акторка Геллі Беррі зробила несподівану заяву

На карантині прихильники голлівудських зірок дізнались чимало цікавих деталей про життя своїх кумирів. Так, Геллі Беррі розповіла, що вже 3 роки самотня та не шукає собі чоловіка. Чому – кінозірка розповіла під час онлайн-спілкування з Леною Вейт.

Як повідомляє People, Геллі Беррі відповіла на питання своєї зіркової подруги в трансляції на інстаграм-сторінці. Лена Вейт поцікавилась, чому акторка більше не шукає нових стосунків після розлучення з Олів'є Мартінесом. Та чи на рішення Геллі вплинули її діти – 6-річний Масео та 12-річна Нала?

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"Я багато чому навчилася, живучи зі своїми дітьми. Вони для мене зараз найкраща компанія. Після розлучення з батьком Масео я самотня ось уже три роки. Я вирішила почекати. Я дуже заточена на стосунках людина, завжди хочу бути з кимось. Але тепер вирішила, що не буду поспішати: я збираюся витратити час на те, щоб побути з самою собою. І було би чудово, якби я змогла залишитися в такому стані!" – заявила Геллі Беррі.

Акторка додала, що не знає, скільки їй потрібно часу, щоб знов наважитись на стосунки. І справа не в чоловіках, з якими Геллі Беррі мала романи, а в прагненні присвятити час собі та насолоджуватись життям. Окрім цього, зірка не відкидає думки, що взагалі не матиме більше партнерів.

"Краще витрачу час на те, щоб подумати, що для мене важливо. Я більше не відчуваю потреби в стосунках, тому не бачу необхідності поспішати або погоджуватися на щось, що не зовсім підходить мені. Це не означає, що щось не так з людьми, з якими я була. Просто буду чекати того, хто мені підійде, або залишуся одна зі своїми дітьми і буду жити так, як живу", – додала вона.

Цікаво, що з Олів'є Мартінесом акторка залишалась друзями після розлучення. Вони спільно виховують сина та проводять свята разом. А от з батьком первістка – манекенником Габріелем Обрі – Геллі Беррі розійшлась з гучним скандалом. Акторка звинуватила чоловіка в расизмі і численних зрадах. У суді вони довго боролись за опіку над донькою, дівчинка все ж залишилась жити з зірковою мамою.