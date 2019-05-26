Я щаслива, – фіналістка шоу "Холостяк-9" Ліля Кім прокоментувала свій програш

У п'ятницю, 24 травня, всі прихильники романтичного проекту "Холостяк 9 сезон" ретельно стежили за тим, кого із двох красунь обере телеведучий Нікіта Добринін. Головний герой проекту обрав Дашу Квіткова. розпрощавшись із Лілею Кім.

Такі результати фіналу шоу дівчина вирішила прокоментувати на своїй сторінці в Instagram. Ліля Кім зізналась, що не почувається нещасною, а упродовж всього проекту вона залишалась собою.

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Не буде допису нещасної дівчини, яку не обрали в фіналі! Я щаслива! А все тому, що упродовж всього проекту, я не втратила себе, я не вистрибувала зі штанів, щоб здаватися кращою, я завжди була собою: чесною, щирою і справжньою! Для мене було дуже важливо, щоб ви відчули нашу історію, щоб ви знали, що все це є не тільки тоді, коли включена камера, – зазначила Ліля Кім.

Водночас дівчина зізналась, що не хоче знати, чого саме Нікіті Добриніну не вистачало у стосунках з нею. Фінальне випробування, згідно з яким вона помінялась місцями з чоловіком та мала приймати рішення щодо поїздки до вулкана Везувій, Ліля не розуміє. Красуня переконана, що саме телеведучий мав тоді діяти, а її найважливіший крок полягав у тому, що вона прийшла на проект та прийняла всі його правила.

"Я не знаю, яких дій йому від мене не вистачило, та й не хочу знати! Моя найбільша дія – це прихід на проект, це залишатися щотижня в таких непростих умовах заради нього. Вже вибачте, що я не вішалася на шию, не говорила на кожному кроці про те, як я закохана, не влаштовувала йому побачень і не переступала через себе наперекір! Мені дуже шкода, що в наш час чоловіки розслабилися і вважають, що дівчина повинна "діяти" нарівні!" – заявила екс-учасниця шоу "Холостяк-9".

Окрім цього, Ліля Кім відверто розповіла прихильникам, що за час участі у проекті "Холостяк 9 сезон" пройшла через багато випробувань. Пережити все їй допомогла підтримка людей, які засипали її сторінку позитивними відгуками. Після фінального випуску шоу Ліля не хоче спілкуватись з Нікітою Добриніним та більше не має наміру брати участь у подібних проектах.

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Я все пройшла самостійно! Пройшла через біль, депресію, апатію, розчарування і спустошення, я витримала все-все! Проекту в моєму житті більше немає і не буде, як і Нікіти Добриніна!

– заявила Ліля Кім.