Я шість разів випадково ставав батьком, – Стінг розповів про поповнення у родині

Легендарний британський рок-музикант виховує трьох доньок та трьох синів, які пов'язали себе з творчістю. Проте, як зізнався Стінг, до його життєвих планів не входили діти. Зараз він називає їхню появу на світ найщасливішими випадковостями за всі свої 68 років.

Для багатьох зірок світового шоу-бізнесу народження дітей – поворотна та одна з найбільш очікуваних подій у їхньому житті. Проте Стінг не належить до числа тих зірок, які мріяли про виховання нащадків. В інтерв'ю для видання People, музикант розповів, що ставав батьком випадково.

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З другою дружиною Труді Стайлер виконавець у шлюбі майже 30 років. Він запевнив, що секрет успішного подружнього життя в тому, що він одружився на своїй найкращій подрузі. Музикант переконаний, що саме це допомагає їм насолоджуватися компанією одне одного та водночас не втрачати пристрасті й любові.

Дружина народила Стінгу чотирьох дітей: синів 24-річного Джакомо та 34-річного Джейка та доньок 36-річну Міккі та 29-річну Еліот. Від попередніх стосунків з акторкою Френсіс Томелті у нього також є 37-річна донька Фуксія та 43-річний син Джо. Багатодітний батько зізнався, що поява на світ жодного з його дітей не була для пари запланованою.

Я ніколи не збирався бути татом. Я шість разів випадково ставав батьком – ось який я розумний. І все ж вони стали найщасливішими випадковостями в моєму житті, тому що вони чудові люди. Я не можу в це повірити, але на даний момент вони вже подарували мені 7 онуків, які теж неймовірні. Все це сталося випадково. Я не збирався бути патріархом племені, але я є ним,

– прокоментував Стінг.

Зараз він пишається тим, що його шестеро дітей досягли неабияких успіхів у кінематографі та музиці без його сприяння та допомоги. Стінг, який власними статками може забезпечити ще не одне покоління своїх нащадків, не допомагає дітям фінансово. Всі вони самостійно заробляють собі на життя, знаючи справжню ціну грошей: "Мої діти дуже незалежні. Вони взагалі не сидять в очікуванні подарунків долі".