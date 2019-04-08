Я сильна жінка і артист – це діагноз, – Катерина Бужинська розповіла про свою госпіталізацію

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Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Відома українська співачка Катерина Бужинська, яка всередині березня потрапила до шпиталю у Болгарії, розповіла деталі своєї госпіталізації. Артистка зізналась, що часті перельоти та насичений графік повпливали на її самопочуття.

Як Катерина Бужинська зізналась у програмі "Світське життя", наразі вона живе на дві країни – Болгарію та Україну. Чоловік співачки та її молодші діти проживають у Софії, а от старша донька – в Києві. Тому Катерина Бужинська завжди перебуває в стресі через часті перельоти. 

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"А що хтось казав, що троє діточок – це легко? Я така мама, що за все переживаю: щось зі старшою сталося, щось з Дімочкою, щось з Катеринкою, і я постійно в стресі. А ще робота, а ще переїзди, літаки постійно, тому що ми живемо на дві країни", – пояснила Катерина Бужинська. 

Водночас відмовитись від поїздок до України співачка не може, адже в Києві на неї чекають прихильники та друзі. 

Я не можу бути в одній країні. Я люблю людей, люблю Україну. Тут мої друзі, моя робота, тут моя публіка, тому я буду літати. Я сильна жінка і артист – це діагноз,
– додала Катерина Бужинська. 

Окрім цього, артистка пояснила, чому її старша донька Оленка проживає у Києві. За словами Катерини Бужинської, дівчинка здобуває освіту в ліцеї, тому під час навчального року вона залишається в українській столиці. 

"Влітку ми всі будемо разом і в Києві, в Конча-Заспі, і в Греції, і в Болгарії будемо відпочивати", – розповіла співачка.

Зазначимо, що 12 березня Катерина Бужинська поділилась із прихильниками новиною про екстрену госпіталізацію. Співачка зізналась, що стан її здоров'я погіршився через насичений робочий графік та стреси. Зірка не оприлюднили результати обстеження в клініці, однак у ЗМІ припустили, що Катерина Бужинська поскаржилась на роботу серця. 

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Теги: Новини України Музика Новини LifeStyle LifeStyle
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