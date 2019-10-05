Я стала нікчемною, – Анджеліна Джолі вперше заговорила про розлучення з Бредом Піттом

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знялася для жовтневого номера журналу Madame Figaro, якому дала відверте інтерв'ю про розрив з чоловіком Бредом Піттом.

В інтерв'ю виданню Madame Figaro Анджеліна Джолі зізналася, що на початку розлучення з Бредом Піттом вона відчувала, ніби втратила саму себе. За словами актриси, їй було дуже боляче і вона "стала маленькою та нікчемною".

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Голлівудська зірка додала, що наразі у неї "перехідний період, який схожий на повернення додому і повернення до самої себе", але вона ще залишається розгубленою.

До кінця наших стосунків з Бредом і після розриву з ним я була загубленою. Я себе не впізнавала. Я стала маленькою, нікчемною, навіть якщо це не було помітним з боку. Я відчувала глибокий, сильний біль,

– розповіла знаменитість.

Крім того, Анджеліна Джолі згадала, що у часи розлучення з чоловіком у неї почалися проблеми зі здоров'ям і акторка висловила слова подяки за те, що просто була живою.

"Зрештою, якщо мені боляче – я ще жива. У той же період у мене почалися проблеми зі здоров'ям: такі речі спускають з небес на землю і нагадують, як тобі пощастило просто бути живим. Цей урок я хочу передати своїм дітям: ідею оновлення, можливості повернути собі радість життя. Мені довелося шукати радість заново", – наголосила акторка.



Анджеліна Джолі / Madame Figaro

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Близько двох років чвари між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом не стихали. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись. Про розпад зірки повідомили у 2016 році, а офіційно розлучилися лише у квітні 2019 року.



Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Медокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом.