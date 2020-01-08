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Я стала по-справжньому щасливою, – Гайді Клум прокоментувала шлюб зі значно молодшим артистом

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Гайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

Німецька супермодель Гайді Клум, яка у серпні 2019 року офіційно вийшла заміж за учасника гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, і досі не приховує свою радість. В одному з інтерв'ю зірка зізналась, що ніколи ще не була такою щасливою.

Як Гайді Клум розповіла журналістам People, у неї є чималий досвід у подружньому житті. Вперше до вівтаря модель пішла у 1997 році. Тоді Гайді вийшла заміж за стиліста Ріка Піпіно, з яким пробула у шлюбі до 2002-го. Після першого розлучення зірці знадобилось кілька років, щоб знайти друге кохання. Зі співаком Seal Гайді Клум була одружена з 2005 до 2014-го. Однак жоден із чоловіків не був таким, як теперішній обранець запальної білявки – Том Каулітц. 

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За словами моделі, саме з ним вона почувається абсолютно щасливою. На заваді їхній ідилії не стають ані гнівні заяви хейтерів, ані різниця у віці в 16 років. 

Я просто стала по-справжньому щасливою. У мене вперше з'явився партнер, з яким я можу обговорити все і який розділяє зі мною обов'язки. Раніше я повинна була давати раду всьому сама. Я вперше відчуваю радість від того, що у мене є партнер,
– розповіла Гайді Клум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Німецька модель заявила, що саме з Томом Каулітцем хотіла б зустріти старість. Гайді Клум не приховує: з коханим чоловіком у неї є значно більше спільного, аніж це бачать її прихильники. Зокрема, пара полюбляє насолоджуватись кожним днем та з легкістю влаштовує спільні мандрівки. 

"Він теж сприймає життя як гру, вміє насолоджуватися моментом. Ми з ним дуже схожі", – додала вона. 

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?
Вперше про роман Хайді Клум та Тома Каулітца заговорили у березні 2018 року. Тоді пара засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику.

У грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі підозри журналістів. За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року. Урочисто клятвами вони обмінялись 3 серпня на розкішній яхті, пришвартованій біля узбережжя Італії. Гайді Клум та Том Каулітц не випадково обрали острів Комо, адже саме там зірки вперше зізнались, що кохають один одного. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Гайді Клум
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