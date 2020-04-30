Я стану бабусею у вересні: Йоланда Хадід підтвердила вагітність доньки

Зіркова мама Йоланда Хадід підтвердила інформацію про вагітність своєї доньки, супермоделі Джіджі Хадід. 25-річна манекенниця та 27-річний співак Зейн Малік чекають на появу первістка.

Про те, що Джіджі справді вагітна, Йоланда Хадід розповіла в інтерв’ю голландському телеканалу RTL Boulevard. Мама всесвітньо відомих сестер-моделей Джіджі та Белли Хадід зазначила, що її старша донька чекає на дитину.

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Я захваті від того, що стану бабусею вже у вересні, особливо після того, як зовсім нещодавно втратила свою маму. В цьому і полягає краса життя – одна душа покидає нас і приходить нова. Ми дуже щасливі,

– заявила Хадід.

Інсайдери з близького оточення зіркової сім’ї також розповіли, що в однієї з найкрасивіших пар Голлівуду – колишнього соліста гурту One Direction Зейна Маліка і моделі Джіджі Хадід народиться донька.

Закохані розірвала стосунки у 2018 році після трирічного роману. У День закоханих, 14 лютого, Джіджі підтвердила відновлення стосунків, опублікувавши фото коханого на одній зі сторінок в інстаграмі. З того часу зірки жодним чином не афішували свої почуття.

Вже 23 квітня американська супермодель відсвяткувала свій день народження з найближчими їй людьми: мамою, сестрою, подругою та коханим Зейном Маліком. Власне, саме кадри зі святкування і привернули увагу журналістів.