Я старію, – Вікторія Бекхем відверто заговорила про свій вік

588 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

45-річна британська дизайнерка Вікторія Бекхем зізналася, що пишається своїм віком і намагається виглядати чудово, доглядаючи за собою.

Вікторія Бекхем дала коротке інтерв'ю зі свого лондонського бутика для This Morning, пише видання Daily Mail. Зірка згадала про свої б'юті "фейли" та розповіла про ставлення до свого віку.

Читайте також: У моїх дітей є привілеї, – Вікторія Бекхем відверто заговорила про сім'ю і стосунки з Девідом

Так, Вікторія зізналася, що найгіршим макіяжем в її житті був образ, створений для The American Music Awards. Тоді кохана Девіда Бекхема була популярною співачкою у гурті Spice Girls.

 "Це було просто забагато всього. Багато макіяжу для очей, для губ, багато рум'ян. Але знаєте, це були 90-ті" – додала з гумором Бекхем, коментуючи свій б'юті образ.


Spice Girls на музичній премії у 1998 році / Getty Images

Зараз Вікторія Бекхем створила свій ідеальний публічний образ – кохана дружина, щаслива мама, успішна дизайнерка. За словами зірки, вона не намагається виглядати молодшою і чудово розуміє, що старіє.

Я просто хочу добре виглядати для свого віку. Я хочу виглядати як найкраща версія себе. Я хочу доглядати за тим, що маю. Я не хочу нічого змінювати,
– заявила британка.

 

 

 

blog_ava
Від куріння вейпа померло 19 осіб: що відомо про хворобу
сьогодні
12881
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
5 жовтня 10:30 Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
Наталя Сколоздра 6188
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
4 жовтня 15:04 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
Олена Левчук 25989
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
4 жовтня 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
365
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2330
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 4170
Новини
Більше новин
Залиште відгук