Я старію, – Вікторія Бекхем відверто заговорила про свій вік

45-річна британська дизайнерка Вікторія Бекхем зізналася, що пишається своїм віком і намагається виглядати чудово, доглядаючи за собою.

Вікторія Бекхем дала коротке інтерв'ю зі свого лондонського бутика для This Morning, пише видання Daily Mail. Зірка згадала про свої б'юті "фейли" та розповіла про ставлення до свого віку.

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Так, Вікторія зізналася, що найгіршим макіяжем в її житті був образ, створений для The American Music Awards. Тоді кохана Девіда Бекхема була популярною співачкою у гурті Spice Girls.

"Це було просто забагато всього. Багато макіяжу для очей, для губ, багато рум'ян. Але знаєте, це були 90-ті" – додала з гумором Бекхем, коментуючи свій б'юті образ.



Spice Girls на музичній премії у 1998 році / Getty Images

Зараз Вікторія Бекхем створила свій ідеальний публічний образ – кохана дружина, щаслива мама, успішна дизайнерка. За словами зірки, вона не намагається виглядати молодшою і чудово розуміє, що старіє.

Я просто хочу добре виглядати для свого віку. Я хочу виглядати як найкраща версія себе. Я хочу доглядати за тим, що маю. Я не хочу нічого змінювати,

– заявила британка.