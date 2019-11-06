Я світовий артист, – співачка MARUV вперше прокоментувала свою нагороду від MTV Росія

Популярна українська співачка MARUV днями стала лауреатом іспанської премії у категорії "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". Після цього навколо її перемоги розгорівся черговий скандал. Тому вона вирішила спростувати свій зв’язок з Росією та розставити всі крапки над "і".

Гнівне звернення до ЗМІ та своїх шанувальників співачка MARUV опублікувала на офіційній сторінці в фейсбуці. Вона зазначила, що їй набридли пусті обговорення і перекручування новин, а саме тому вирішила розвіяти чутки, що вона отримала нагороду, як російська артистка.

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За словами MARUV, ні номінація, ні її перемога у ній ніяк не прив'язані до країни чи громадянства. Також вона зазначила, що у 2018 році переміг виконавець із Казахстану – Jah Khalib.

Я отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia". Навчіться читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом … MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і він розташований у Росії, тому так і називається,

– заявила MARUV.

Також за словами української виконавиці, "особливо обдарованим" вона хотіла донести, що на червоній доріжці вона зазначила, що родом з України, а перемогу виходила отримувати під українським прапором. Однак також MARUV зазначила, що вона – артистка, а тому буде їздити на різноманітні премії та отримувати нагороди, де захоче.

І вистачить мене приписувати куди-небудь! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю тільки себе і свою творчість, тому f*ck off,

– написала MARUV.

І наприкінці свого звернення вона додала, що наступною нагородою буде Греммі.

Додамо, що напередодні перемогу MARUV у категорії "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія" прокоментував її концертний директор Кирило Фельдман. Він також заявив, що така номінація ніяким чином не пов’язує її з російською премією.