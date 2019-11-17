Я трішки боюся, – Камалія пояснила, чому вдруге не хоче зіграти весілля з коханим

Співачка Камалія (справжнє ім'я – Наталія Шмаренкова) вже понад 16 років щасливо заміжня з мільярдером Мохаммадом Захуром. Однак вдруге обмінюватись з ним клятвами вона не планує.

Як артистка зізналась у програмі "Світське життя", колись вона задумувалась над організацією другого весілля з коханим. Однак згодом Камалія вирішила відмовитись це робити, адже чимало пар після такої церемонії розлучились. Тому співачка відверто заявила, що боїться ризикувати міцними стосунками з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

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"Останнім часом я спостерігаю таку тенденцію, що коли одна пара одружується декілька разів, то згодом вона розлучається. Тому я трішки боюся. Втім, весілля я хотіла б ще раз відсвяткувати", – поділилась Камалія.

А от Мохаммад Захур вирішив жартома відповісти на питання про повторне одруження. Бізнесмен розповів, що хіба пішов би до вівтаря з іншою жінкою. На таку заяву Камалія не розгнівалась, а додала: "У нашій родині саме так і жартують".

Цікаво, що секретом свого міцного шлюбу Камалія поділилась із Настею Каменських. Після весілля української артистки її колега долучилась до привітань та розповіла, як можна з роками зберегти стосунки. Камалія заявила, що вона підносить свого чоловіка на п'єдестал, тому у них є сімейна гармонія, яка не згасає вже упродовж 16 років.

"Час подумати і про збереження трепетних стосунків у сім'ї. Хотілося б дати їм поради на правах вже досвідченої дружини. Насті потрібно піднести Потапа подумки на п'єдестал: тільки він повинен бути ідеалом, а Потап повинен в своїх думках уявити Настю на такому ж п'єдесталі. І всі роки піднімати один одного, кохати і молитися один перед одним. Це найкраща тактика збереження стосунків на роки", – зазначала раніше Камалія.

Що відомо про стосунки Камалії і Мохаммада Захура?Камалія – не тільки успішна співачка, але й відома меценатка. Ще з ранніх років вона активно долучалася до благодійних програм та подорожувала у рамках їхнього розвитку. Ймовірно, під час однієї з мандрівок вона і познайомилась із пакистанським бізнесменом, який на 22 роки старший за неї. Пара одружилась у 2003-му. Через 10 років у Камалії та Мохаммеда Захура народились двійнята Арабелла та Мірабелла. Окрім цього, у мільярдера є син Арман і донька Тетяна від попередніх стосунків.