Я в любові, – Ані Лорак підтвердила чутки про роман із чоловіком, молодшим за неї на 14 років

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Ані Лорак підтвердила чутки про новий роман
Ані Лорак підтвердила чутки про новий роман / Instagram / @anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, оригінально підтвердила чутки про роман із саунд-продюсером Єгором Глєбом. Пара викликала чималий резонанс у мережі, адже різниця у їхньому віці становить 14 років.

У мережі російська гастролерка опублікувала фото в ультракоротких джинсових шортах та чорному топі. Досить пікантне фото Ані Лорак доповнила романтичним хештегом. 

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"Я в любові", – написала співачка, натякаючи на новий роман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Окрім цього, за кілька місяців до оприлюдненення перших знімків з Єгором Глєбом, співачка натякнула на нові стосунки у пісні. Ані Лорак презентувала кліп "Я тебя ждала", написавши, що трек – це символ нового етапу в її житті. При цьому артистка виступила автором слів та музики пісні. 

"Я тебя ждала" – це нова історія від Ані Лорак, дуже особиста, дуже щира. Трек про сильну жінку, про жінку, яка вміє любити, розкриватися різними фарбами, відпускати, дякувати, про жінку, здатну прощати і йти далі... Цією роботою співачка ознаменує новий етап свого життя, немов було життя до і після", – йдеться в анонсі до кліпу.

Що відомо про нові стосунки Ані Лорак

Днями російська гастролерка Ані Лорак спростувала всі чутки про роман зі співаком Сергієм Лазарєвим, опублікувавши знімок з симпатичним брюнетом. Як виявилось, артистка позувала з 26-річним Єгором Глібом, який є саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Чоловік не є активним блогером, відтак не публікує на приватній сторінці в Instagram кадри із зірковою коханою. Натомість Ані Лорак залюбки показала ніже фото з бойфрендом, який молодший за неї на 14 років.

Згідно з Instagram-Stories співачки, вона активно проводить дозвілля з новим обранцем та вже не переймається через болюче розлучення з бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Єгор Глєб часто супроводжує артистку на репетиціях та присутній на її зйомках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?До стосунків з Єгором Глєбом Ані Лорак була заміжня із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Вкінці липня 2018 року чоловіка підловили на зраді. Після того, як ролик із відпочинку Мурата та Яни Бєлявської заполонив мережу, співачка вирішила офіційно розлучитись. На початку грудня 2018-го Ані Лорак подала заяву до Шевченківського суду Києва, а в переддень Нового року зіркове подружжя офіційно розлучили.

Ані Лорак намагалась демонструвати під час світських заходів, що у неї все гаразд, однак розлучення вона переживала нелегко. Артистка презентувала щемливу композицію про зраду коханого та розплакалась на сцені, виконуючи одну з пісень. Водночас Мурат Налчаджіоглу намагався налагодити стосунки з екс-дружиною, а після розлучення навіть продав нічний клуб.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Ані Лорак Російські гастролери
Джерело: LifeStyle 24
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