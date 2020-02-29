Я вчусь дарувати людям любов, – Jerry Heil зі сльозами розповіла про стосунки та особисте життя

Співачка стала справжнім відкриттям на теренах українського шоу-бізнесу. Але якщо про життєву позицію Jerry Heil гучно заявляє публічно, то тема стосунків залишається для неї під табу. Зірка зізналася, що по-справжньому ніколи не закохувалася та досі не вміє приймати увагу чоловіків.

У відвертому інтерв'ю для ютуб-програми Маши Єфросиніної "Екзамен", 24-річна Jerry Heil вперше розповіла про особисте життя. Незмінно позитивна та життєрадісна виконавиця обожнює свята, проте у День закоханих вона ніколи не відчувала себе потрібною. З шкільних років Яна Шамаєва не отримувала валентинок від хлопців, що спровокувало у ній комплекси у дорослому віці.

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Нині Jerry Heil усвідомлює, що ніколи не відчувала справжнього кохання. Вона не хотіла обманювати хлопців, тому всі стосунки завершувалися за кілька тижнів після романтичних зізнань. Проте вона зауважила, що у її батьків також складні стосунки, а мама не вміє приймати від батька слова любові. Вона відповідала не взаємністю, а реагувала на них жартома. Зараз знаменитість намагається побороти особисті "зажими" завдяки роботі з психологом.

У мене не склалася модель того, що таке красиві відносини, як це дарувати людям любов. Я от тільки зараз вчусь і моментами це реально буває складно. Коли тобі просто роблять маленький жест, а ти не знаєш, як прийняти… Я якась як поламана, що зі мною не так,

– зізналася артистка.



Jerry Heil зі сльозами розповіла про стосунки / Instagram / @thejerryheil

Останні стосунки Jerry Heil закінчилися ще три роки тому і тривали лише два місяці. Зараз вона розуміє, що готова віддавати своє тепло коханій людині, проте, відчувши романтичний прояв чи симпанію від обранця, вона починає віддалятися. Її лякала фізична близькість і тому у свої 24 роки співачка незаймана.

Я досі не вмію приймати увагу чоловіків. Я закриваюся і не можу себе відчути сексі… У мене завжди було таке відчуття: якщо ти не бачиш з людиною майбутнього, який сенс, заради чого,

– відверто розповіла Jerry Heil.

Jerry Heil про особисте життя для Маши Єфросиніної: дивіться відео онлайн